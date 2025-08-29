Белоусов рассказал об успехах российской армии в зоне СВО

https://ria.ru/20250829/armija-2038381607.html
Российская армия ежемесячно освобождает 600-700 квадратных километров в зоне СВО, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии ведомства в РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская армия ежемесячно освобождает 600-700 квадратных километров в зоне СВО, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии ведомства в пятницу. "Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время - 600-700. Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима", - сказал Белоусов.
