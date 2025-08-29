Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал об успехах российской армии в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 29.08.2025 (обновлено: 19:25 29.08.2025)
Белоусов рассказал об успехах российской армии в зоне СВО
Российская армия ежемесячно освобождает 600-700 квадратных километров в зоне СВО, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии ведомства
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская армия ежемесячно освобождает 600-700 квадратных километров в зоне СВО, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии ведомства в пятницу. "Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время - 600-700. Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима", - сказал Белоусов.
© Фото : Министерство обороны Российской ФедерацииЗаседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
© Фото : Министерство обороны Российской Федерации
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская армия ежемесячно освобождает 600-700 квадратных километров в зоне СВО, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии ведомства в пятницу.
"Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время - 600-700. Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима", - сказал Белоусов.
Белоусов рассказал о потерях ВСУ в 2025 году
