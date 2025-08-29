Рейтинг@Mail.ru
В Армении начали расследование из-за видео с мотоциклистом на границе - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/armenija-2038363925.html
В Армении начали расследование из-за видео с мотоциклистом на границе
В Армении начали расследование из-за видео с мотоциклистом на границе - РИА Новости, 29.08.2025
В Армении начали расследование из-за видео с мотоциклистом на границе
Министерство обороны Армении начало служебное расследование из-за появившегося в соцсетях видео, на котором мотоциклист беспрепятственно подъезжает к боевым... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:00:00+03:00
2025-08-29T17:00:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335996_0:0:1769:995_1920x0_80_0_0_21c2f2f801fd2858a78104d19b19a9ad.jpg
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Министерство обороны Армении начало служебное расследование из-за появившегося в соцсетях видео, на котором мотоциклист беспрепятственно подъезжает к боевым постам армянской армии на границе с Азербайджаном, сообщил в пятницу пресс-секретарь ведомства Арам Торосян. Судя по видеокадрам, подъехавший к блокпосту мужчина, представившийся швейцарским мотоблогером Сандро Шмидом, ведет непринужденную беседу с армянскими военнослужащими. Один военных даже в шутку просит прокатить его на мотоцикле. Через некоторое время иностранец спокойно уезжает. "В интернете и СМИ распространяется видеозапись с участием мотоциклиста и военнослужащих на боевой позиции. Сообщаем, что в связи с этим назначено служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств", - отметил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20240524/armeniya-1948041335.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335996_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_fa8f30cf92b86f1209615ba62ca384d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
В Армении начали расследование из-за видео с мотоциклистом на границе

Минобороны Армении начало расследование из-за видео с мотоциклистом на границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Министерство обороны Армении начало служебное расследование из-за появившегося в соцсетях видео, на котором мотоциклист беспрепятственно подъезжает к боевым постам армянской армии на границе с Азербайджаном, сообщил в пятницу пресс-секретарь ведомства Арам Торосян.
Судя по видеокадрам, подъехавший к блокпосту мужчина, представившийся швейцарским мотоблогером Сандро Шмидом, ведет непринужденную беседу с армянскими военнослужащими. Один военных даже в шутку просит прокатить его на мотоцикле. Через некоторое время иностранец спокойно уезжает.
"В интернете и СМИ распространяется видеозапись с участием мотоциклиста и военнослужащих на боевой позиции. Сообщаем, что в связи с этим назначено служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств", - отметил пресс-секретарь.
Мост в селе Киранц, который, согласно опубликованной карте, перейдет Азербайджану - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Армянские пограничники начнут охранять участок границы в Тавушской области
24 мая 2024, 07:45
 
В миреАрменияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала