В Армении начали расследование из-за видео с мотоциклистом на границе

В Армении начали расследование из-за видео с мотоциклистом на границе - РИА Новости, 29.08.2025

В Армении начали расследование из-за видео с мотоциклистом на границе

Министерство обороны Армении начало служебное расследование из-за появившегося в соцсетях видео, на котором мотоциклист беспрепятственно подъезжает к боевым...

ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Министерство обороны Армении начало служебное расследование из-за появившегося в соцсетях видео, на котором мотоциклист беспрепятственно подъезжает к боевым постам армянской армии на границе с Азербайджаном, сообщил в пятницу пресс-секретарь ведомства Арам Торосян. Судя по видеокадрам, подъехавший к блокпосту мужчина, представившийся швейцарским мотоблогером Сандро Шмидом, ведет непринужденную беседу с армянскими военнослужащими. Один военных даже в шутку просит прокатить его на мотоцикле. Через некоторое время иностранец спокойно уезжает. "В интернете и СМИ распространяется видеозапись с участием мотоциклиста и военнослужащих на боевой позиции. Сообщаем, что в связи с этим назначено служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств", - отметил пресс-секретарь.

