В Армении начали расследование из-за видео с мотоциклистом на границе
В Армении начали расследование из-за видео с мотоциклистом на границе
В Армении начали расследование из-за видео с мотоциклистом на границе
Министерство обороны Армении начало служебное расследование из-за появившегося в соцсетях видео, на котором мотоциклист беспрепятственно подъезжает к боевым постам армянской армии на границе с Азербайджаном
2025-08-29
2025-08-29T17:00:00+03:00
2025-08-29T17:00:00+03:00
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Министерство обороны Армении начало служебное расследование из-за появившегося в соцсетях видео, на котором мотоциклист беспрепятственно подъезжает к боевым постам армянской армии на границе с Азербайджаном, сообщил в пятницу пресс-секретарь ведомства Арам Торосян. Судя по видеокадрам, подъехавший к блокпосту мужчина, представившийся швейцарским мотоблогером Сандро Шмидом, ведет непринужденную беседу с армянскими военнослужащими. Один военных даже в шутку просит прокатить его на мотоцикле. Через некоторое время иностранец спокойно уезжает. "В интернете и СМИ распространяется видеозапись с участием мотоциклиста и военнослужащих на боевой позиции. Сообщаем, что в связи с этим назначено служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств", - отметил пресс-секретарь.
В Армении начали расследование из-за видео с мотоциклистом на границе
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Министерство обороны Армении начало служебное расследование из-за появившегося в соцсетях видео, на котором мотоциклист беспрепятственно подъезжает к боевым постам армянской армии на границе с Азербайджаном, сообщил в пятницу пресс-секретарь ведомства Арам Торосян.
Судя по видеокадрам, подъехавший к блокпосту мужчина, представившийся швейцарским мотоблогером Сандро Шмидом, ведет непринужденную беседу с армянскими военнослужащими. Один военных даже в шутку просит прокатить его на мотоцикле. Через некоторое время иностранец спокойно уезжает.
"В интернете и СМИ распространяется видеозапись с участием мотоциклиста и военнослужащих на боевой позиции. Сообщаем, что в связи с этим назначено служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств", - отметил пресс-секретарь.