Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, заявил Шойгу
Сергей Шойгу.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, возникшую во время присутствия США в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Последние данные, в том числе представленные ООН, подтверждают стремление нынешних афганских властей к ликвидации наркопроизводства в стране. На сегодня 20 из 34 провинций Афганистана считаются свободными от наркоплантаций. Ликвидированы или существенно сокращены наркопосевы в юго-западных провинциях - Фарах, Гильменд и восточной Нангархар, на которые при нахождении США и их союзников приходилось до 75% опийного мака. МВД Афганистана регулярно проводит операции по пресечению незаконного оборота наркотиков, жестко уничтожает подпольные лаборатории по их изготовлению", - написал Шойгу в статье для "Российской газеты".
"Таким образом, талибскому руководству удалось переломить негативную тенденцию, возникшую в годы нахождения США в Афганистане. Начиная с 2021 года наблюдается сокращение присутствия героина и на российском наркорынке. Объемы его изъятия по стране снизились в три раза - с 1,4 тонны до 319 килограммов", - добавил Шойгу.
Вместе с тем ситуация с наркотрафиком в Афганистане по-прежнему остается непростой - прежде всего, из-за все более широкого распространения синтетических опиоидов, таких как нитазены, являющихся более сильнодействующими, чем фентанил, и смертельно опасными даже в микродозах, отметил секретарь СБ РФ.
"Кроме того, на фоне сокращения производства опия в 2024 году выявлен рост на 75% объема изъятий в Афганистане и соседних странах метамфетамина. Центр же опийного наркосинтеза смещается в страны так называемого "Золотого треугольника", где сходятся границы Таиланда, Мьянмы и Лаоса", - написал Шойгу.