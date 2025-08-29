Рейтинг@Mail.ru
Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/afganistan-2038215683.html
Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, заявил Шойгу
Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.08.2025
Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, заявил Шойгу
Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, возникшую во время присутствия США в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T00:18:00+03:00
2025-08-29T00:18:00+03:00
в мире
афганистан
сша
россия
сергей шойгу
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2fd9af52506457a2ea9a4373072c1c45.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, возникшую во время присутствия США в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Последние данные, в том числе представленные ООН, подтверждают стремление нынешних афганских властей к ликвидации наркопроизводства в стране. На сегодня 20 из 34 провинций Афганистана считаются свободными от наркоплантаций. Ликвидированы или существенно сокращены наркопосевы в юго-западных провинциях - Фарах, Гильменд и восточной Нангархар, на которые при нахождении США и их союзников приходилось до 75% опийного мака. МВД Афганистана регулярно проводит операции по пресечению незаконного оборота наркотиков, жестко уничтожает подпольные лаборатории по их изготовлению", - написал Шойгу в статье для "Российской газеты". "Таким образом, талибскому руководству удалось переломить негативную тенденцию, возникшую в годы нахождения США в Афганистане. Начиная с 2021 года наблюдается сокращение присутствия героина и на российском наркорынке. Объемы его изъятия по стране снизились в три раза - с 1,4 тонны до 319 килограммов", - добавил Шойгу. Вместе с тем ситуация с наркотрафиком в Афганистане по-прежнему остается непростой - прежде всего, из-за все более широкого распространения синтетических опиоидов, таких как нитазены, являющихся более сильнодействующими, чем фентанил, и смертельно опасными даже в микродозах, отметил секретарь СБ РФ. "Кроме того, на фоне сокращения производства опия в 2024 году выявлен рост на 75% объема изъятий в Афганистане и соседних странах метамфетамина. Центр же опийного наркосинтеза смещается в страны так называемого "Золотого треугольника", где сходятся границы Таиланда, Мьянмы и Лаоса", - написал Шойгу.
https://ria.ru/20250829/shojgu-2038215000.html
https://ria.ru/20250829/zapad-2038214811.html
афганистан
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_35654f3e0eefe59dadcbe9c69671dbe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, сша, россия, сергей шойгу, оон
В мире, Афганистан, США, Россия, Сергей Шойгу, ООН
Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, заявил Шойгу

Шойгу: Афганистан переломил негативную тенденцию с наркотрафиком

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Сергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, возникшую во время присутствия США в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Последние данные, в том числе представленные ООН, подтверждают стремление нынешних афганских властей к ликвидации наркопроизводства в стране. На сегодня 20 из 34 провинций Афганистана считаются свободными от наркоплантаций. Ликвидированы или существенно сокращены наркопосевы в юго-западных провинциях - Фарах, Гильменд и восточной Нангархар, на которые при нахождении США и их союзников приходилось до 75% опийного мака. МВД Афганистана регулярно проводит операции по пресечению незаконного оборота наркотиков, жестко уничтожает подпольные лаборатории по их изготовлению", - написал Шойгу в статье для "Российской газеты".
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Шойгу назвал позорным бегство войск США из Афганистана
00:12
"Таким образом, талибскому руководству удалось переломить негативную тенденцию, возникшую в годы нахождения США в Афганистане. Начиная с 2021 года наблюдается сокращение присутствия героина и на российском наркорынке. Объемы его изъятия по стране снизились в три раза - с 1,4 тонны до 319 килограммов", - добавил Шойгу.
Вместе с тем ситуация с наркотрафиком в Афганистане по-прежнему остается непростой - прежде всего, из-за все более широкого распространения синтетических опиоидов, таких как нитазены, являющихся более сильнодействующими, чем фентанил, и смертельно опасными даже в микродозах, отметил секретарь СБ РФ.
"Кроме того, на фоне сокращения производства опия в 2024 году выявлен рост на 75% объема изъятий в Афганистане и соседних странах метамфетамина. Центр же опийного наркосинтеза смещается в страны так называемого "Золотого треугольника", где сходятся границы Таиланда, Мьянмы и Лаоса", - написал Шойгу.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Запад вынашивает планы по дестабилизации Афганистана, заявил Шойгу
00:10
 
В миреАфганистанСШАРоссияСергей ШойгуООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала