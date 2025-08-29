https://ria.ru/20250829/afganistan-2038215683.html

Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, заявил Шойгу

Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.08.2025

Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, заявил Шойгу

Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, возникшую во время присутствия США в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T00:18:00+03:00

2025-08-29T00:18:00+03:00

2025-08-29T00:18:00+03:00

в мире

афганистан

сша

россия

сергей шойгу

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2fd9af52506457a2ea9a4373072c1c45.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, возникшую во время присутствия США в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Последние данные, в том числе представленные ООН, подтверждают стремление нынешних афганских властей к ликвидации наркопроизводства в стране. На сегодня 20 из 34 провинций Афганистана считаются свободными от наркоплантаций. Ликвидированы или существенно сокращены наркопосевы в юго-западных провинциях - Фарах, Гильменд и восточной Нангархар, на которые при нахождении США и их союзников приходилось до 75% опийного мака. МВД Афганистана регулярно проводит операции по пресечению незаконного оборота наркотиков, жестко уничтожает подпольные лаборатории по их изготовлению", - написал Шойгу в статье для "Российской газеты". "Таким образом, талибскому руководству удалось переломить негативную тенденцию, возникшую в годы нахождения США в Афганистане. Начиная с 2021 года наблюдается сокращение присутствия героина и на российском наркорынке. Объемы его изъятия по стране снизились в три раза - с 1,4 тонны до 319 килограммов", - добавил Шойгу. Вместе с тем ситуация с наркотрафиком в Афганистане по-прежнему остается непростой - прежде всего, из-за все более широкого распространения синтетических опиоидов, таких как нитазены, являющихся более сильнодействующими, чем фентанил, и смертельно опасными даже в микродозах, отметил секретарь СБ РФ. "Кроме того, на фоне сокращения производства опия в 2024 году выявлен рост на 75% объема изъятий в Афганистане и соседних странах метамфетамина. Центр же опийного наркосинтеза смещается в страны так называемого "Золотого треугольника", где сходятся границы Таиланда, Мьянмы и Лаоса", - написал Шойгу.

https://ria.ru/20250829/shojgu-2038215000.html

https://ria.ru/20250829/zapad-2038214811.html

афганистан

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, сша, россия, сергей шойгу, оон