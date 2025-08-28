https://ria.ru/20250828/zhkkh-2038174718.html

Около 3,4 млрд руб получит Тюменская область на проекты ЖКХ

Около 3,4 млрд руб получит Тюменская область на проекты ЖКХ - РИА Новости, 28.08.2025

Около 3,4 млрд руб получит Тюменская область на проекты ЖКХ

Три крупных проекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируют реализовать в Тюмени до 2028 года, на эти цели Тюменская область получит казначейский... РИА Новости, 28.08.2025

ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости. Три крупных проекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируют реализовать в Тюмени до 2028 года, на эти цели Тюменская область получит казначейский инфраструктурный кредит на общую сумму почти 3,4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Моор. Проекты поддержала правительственная комиссия по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Губернатор участвовал в заседании по видеосвязи. "Тюменской области одобрен казначейский инфраструктурный кредит на общую сумму почти 3,4 миллиарда рублей. Эти средства направим на строительство в Тюмени 11-километрового магистрального водовода и очистных сооружений ливневых и талых вод по улице Эрвье, а также реконструируем ливневый коллектор в районе развязки по улице Монтажников", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что вместе с кредитом в проектах будут использованы деньги, заложенные в инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций и застройщиков. Все результаты проектов синхронизированы с показателями национального проекта "Инфраструктура для жизни". "Правительственная комиссия оценила эффекты от реализации наших планов: мы значительно повысим качество и надёжность водоснабжения всей Тюменской агломерации, улучшим экологию наших водных объектов", - подчеркнул Моор.

