28.08.2025
Тюменская область
Тюменская область
 
19:09 28.08.2025
Около 3,4 млрд руб получит Тюменская область на проекты ЖКХ
Около 3,4 млрд руб получит Тюменская область на проекты ЖКХ
ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости. Три крупных проекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируют реализовать в Тюмени до 2028 года, на эти цели Тюменская область получит казначейский инфраструктурный кредит на общую сумму почти 3,4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Моор. Проекты поддержала правительственная комиссия по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Губернатор участвовал в заседании по видеосвязи. "Тюменской области одобрен казначейский инфраструктурный кредит на общую сумму почти 3,4 миллиарда рублей. Эти средства направим на строительство в Тюмени 11-километрового магистрального водовода и очистных сооружений ливневых и талых вод по улице Эрвье, а также реконструируем ливневый коллектор в районе развязки по улице Монтажников", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что вместе с кредитом в проектах будут использованы деньги, заложенные в инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций и застройщиков. Все результаты проектов синхронизированы с показателями национального проекта "Инфраструктура для жизни". "Правительственная комиссия оценила эффекты от реализации наших планов: мы значительно повысим качество и надёжность водоснабжения всей Тюменской агломерации, улучшим экологию наших водных объектов", - подчеркнул Моор.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости. Три крупных проекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируют реализовать в Тюмени до 2028 года, на эти цели Тюменская область получит казначейский инфраструктурный кредит на общую сумму почти 3,4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Моор.
Проекты поддержала правительственная комиссия по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Губернатор участвовал в заседании по видеосвязи.
"Тюменской области одобрен казначейский инфраструктурный кредит на общую сумму почти 3,4 миллиарда рублей. Эти средства направим на строительство в Тюмени 11-километрового магистрального водовода и очистных сооружений ливневых и талых вод по улице Эрвье, а также реконструируем ливневый коллектор в районе развязки по улице Монтажников", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что вместе с кредитом в проектах будут использованы деньги, заложенные в инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций и застройщиков. Все результаты проектов синхронизированы с показателями национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Правительственная комиссия оценила эффекты от реализации наших планов: мы значительно повысим качество и надёжность водоснабжения всей Тюменской агломерации, улучшим экологию наших водных объектов", - подчеркнул Моор.
Тюменская область, Александр Моор, Марат Хуснуллин
 
 
Заголовок открываемого материала