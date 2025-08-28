https://ria.ru/20250828/zhkkh-2038120441.html

Калужская область получит допфинансирование на модернизацию объектов ЖКХ

Калужская область получит допфинансирование на модернизацию объектов ЖКХ - РИА Новости, 28.08.2025

Калужская область получит допфинансирование на модернизацию объектов ЖКХ

Калужская область получит дополнительное федеральное финансирование для строительства и реконструкции коммунальных объектов в Калуге и Обнинске, сообщил... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T15:54:00+03:00

2025-08-28T15:54:00+03:00

2025-08-28T15:54:00+03:00

калужская область

калужская область

жкх

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_087d7e70f7db65599c9d32dfbb454633.jpg

КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Калужская область получит дополнительное федеральное финансирование для строительства и реконструкции коммунальных объектов в Калуге и Обнинске, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Наша заявка на 921 миллион рублей для строительства и реконструкции коммунальных объектов в крупнейших городах региона - Калуге и Обнинске - получила поддержку на федеральном уровне. Сегодня на штабе правительственной комиссии по региональному развитию нам одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что доложил зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину о проектах, которые планирует реализовать правительство региона. "В Калуге - строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона "Малинники". В Обнинске - реконструкция объектов водоснабжения, магистральных самотечных хозфекальных сетей, объектов теплоснабжения, а также строительство самотечного канализационного коллектора", - уточнил Шапша. По его словам, все проекты "действительно первоочередные". "Планируем реализовать их в 2025-2027 годах. Это позволит улучшить качество услуг ЖКХ почти для полумиллиона жителей области", - отметил губернатор По словам Шапши, Марат Хуснуллин отметил, что Калужская область системно работает в сфере модернизации объектов ЖКХ.

https://ria.ru/20250826/shapsha-2037732814.html

https://ria.ru/20250812/shapsha-2034761553.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, жкх, владислав шапша