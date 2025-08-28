Рейтинг@Mail.ru
Калужская область получит допфинансирование на модернизацию объектов ЖКХ
Калужская область
Калужская область
 
15:54 28.08.2025
Калужская область получит допфинансирование на модернизацию объектов ЖКХ
Калужская область получит допфинансирование на модернизацию объектов ЖКХ - РИА Новости, 28.08.2025
Калужская область получит допфинансирование на модернизацию объектов ЖКХ
Калужская область получит дополнительное федеральное финансирование для строительства и реконструкции коммунальных объектов в Калуге и Обнинске, сообщил... РИА Новости, 28.08.2025
КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Калужская область получит дополнительное федеральное финансирование для строительства и реконструкции коммунальных объектов в Калуге и Обнинске, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Наша заявка на 921 миллион рублей для строительства и реконструкции коммунальных объектов в крупнейших городах региона - Калуге и Обнинске - получила поддержку на федеральном уровне. Сегодня на штабе правительственной комиссии по региональному развитию нам одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что доложил зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину о проектах, которые планирует реализовать правительство региона. "В Калуге - строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона "Малинники". В Обнинске - реконструкция объектов водоснабжения, магистральных самотечных хозфекальных сетей, объектов теплоснабжения, а также строительство самотечного канализационного коллектора", - уточнил Шапша. По его словам, все проекты "действительно первоочередные". "Планируем реализовать их в 2025-2027 годах. Это позволит улучшить качество услуг ЖКХ почти для полумиллиона жителей области", - отметил губернатор По словам Шапши, Марат Хуснуллин отметил, что Калужская область системно работает в сфере модернизации объектов ЖКХ.
Калужская область получит допфинансирование на модернизацию объектов ЖКХ

Шапша: Калужская область получит допфинансирование на модернизацию объектов ЖКХ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Калужская область получит дополнительное федеральное финансирование для строительства и реконструкции коммунальных объектов в Калуге и Обнинске, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Наша заявка на 921 миллион рублей для строительства и реконструкции коммунальных объектов в крупнейших городах региона - Калуге и Обнинске - получила поддержку на федеральном уровне. Сегодня на штабе правительственной комиссии по региональному развитию нам одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Калужский губернатор Шапша посетил с рабочей поездкой Хвастовичский район
26 августа, 19:10
26 августа, 19:10
Губернатор рассказал, что доложил зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину о проектах, которые планирует реализовать правительство региона.
"В Калуге - строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона "Малинники". В Обнинске - реконструкция объектов водоснабжения, магистральных самотечных хозфекальных сетей, объектов теплоснабжения, а также строительство самотечного канализационного коллектора", - уточнил Шапша.
По его словам, все проекты "действительно первоочередные".
"Планируем реализовать их в 2025-2027 годах. Это позволит улучшить качество услуг ЖКХ почти для полумиллиона жителей области", - отметил губернатор
По словам Шапши, Марат Хуснуллин отметил, что Калужская область системно работает в сфере модернизации объектов ЖКХ.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Шапша вручил калужанам региональные и федеральные награды
12 августа, 12:05
12 августа, 12:05
 
Калужская область ЖКХ Владислав Шапша
 
 
