Калужская область получит допфинансирование на модернизацию объектов ЖКХ
2025-08-28T15:54:00+03:00
2025-08-28T15:54:00+03:00
2025-08-28T15:54:00+03:00
КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Калужская область получит дополнительное федеральное финансирование для строительства и реконструкции коммунальных объектов в Калуге и Обнинске, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Наша заявка на 921 миллион рублей для строительства и реконструкции коммунальных объектов в крупнейших городах региона - Калуге и Обнинске - получила поддержку на федеральном уровне. Сегодня на штабе правительственной комиссии по региональному развитию нам одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что доложил зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину о проектах, которые планирует реализовать правительство региона. "В Калуге - строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона "Малинники". В Обнинске - реконструкция объектов водоснабжения, магистральных самотечных хозфекальных сетей, объектов теплоснабжения, а также строительство самотечного канализационного коллектора", - уточнил Шапша. По его словам, все проекты "действительно первоочередные". "Планируем реализовать их в 2025-2027 годах. Это позволит улучшить качество услуг ЖКХ почти для полумиллиона жителей области", - отметил губернатор По словам Шапши, Марат Хуснуллин отметил, что Калужская область системно работает в сфере модернизации объектов ЖКХ.
калужская область
КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Калужская область получит дополнительное федеральное финансирование для строительства и реконструкции коммунальных объектов в Калуге и Обнинске, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Наша заявка на 921 миллион рублей для строительства и реконструкции коммунальных объектов в крупнейших городах региона - Калуге и Обнинске - получила поддержку на федеральном уровне. Сегодня на штабе правительственной комиссии по региональному развитию нам одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что доложил зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину о проектах, которые планирует реализовать правительство региона.
"В Калуге - строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона "Малинники". В Обнинске - реконструкция объектов водоснабжения, магистральных самотечных хозфекальных сетей, объектов теплоснабжения, а также строительство самотечного канализационного коллектора", - уточнил Шапша.
По его словам, все проекты "действительно первоочередные".
"Планируем реализовать их в 2025-2027 годах. Это позволит улучшить качество услуг ЖКХ почти для полумиллиона жителей области", - отметил губернатор
По словам Шапши, Марат Хуснуллин отметил, что Калужская область системно работает в сфере модернизации объектов ЖКХ.