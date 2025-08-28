https://ria.ru/20250828/zhitel-2038032597.html

Житель Ялты получил срок за призывы к насилию над русскими

Житель Ялты получил срок за призывы к насилию над русскими

2025-08-28T10:44:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Житель Ялты приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к совершению насильственных действий в отношении русского населения, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 2 годам в колонии-поселении и лишению права заниматься администрированием сайтов сроком на 2 года", - говорится в сообщении. По данным ведомства, ялтинец 1980 года рождения в украинских чат-сообществах размещал комментарии русофобского содержания. "В постах мужчина оскорбительно отзывался в отношении русского населения и активно поддерживал действия ВСУ. Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи фигуранта содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)", - рассказали в управлении. Мужчина осужден по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

2025

