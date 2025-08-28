https://ria.ru/20250828/zhitel-2038032597.html
Житель Ялты получил срок за призывы к насилию над русскими
Житель Ялты получил срок за призывы к насилию над русскими - РИА Новости, 28.08.2025
Житель Ялты получил срок за призывы к насилию над русскими
Житель Ялты приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к совершению насильственных действий в отношении русского населения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T10:44:00+03:00
2025-08-28T10:44:00+03:00
2025-08-28T10:44:00+03:00
происшествия
россия
ялта
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Житель Ялты приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к совершению насильственных действий в отношении русского населения, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 2 годам в колонии-поселении и лишению права заниматься администрированием сайтов сроком на 2 года", - говорится в сообщении. По данным ведомства, ялтинец 1980 года рождения в украинских чат-сообществах размещал комментарии русофобского содержания. "В постах мужчина оскорбительно отзывался в отношении русского населения и активно поддерживал действия ВСУ. Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи фигуранта содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)", - рассказали в управлении. Мужчина осужден по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).
https://ria.ru/20250807/terrorizm-2033899777.html
https://ria.ru/20250328/fsb-2007872528.html
россия
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ялта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Ялта, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Житель Ялты получил срок за призывы к насилию над русскими
Жителя Ялты осудили на 2 года за призывы к насилию над русскими