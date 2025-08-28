Рейтинг@Mail.ru
Житель Ялты получил срок за призывы к насилию над русскими
10:44 28.08.2025
Житель Ялты получил срок за призывы к насилию над русскими
Житель Ялты получил срок за призывы к насилию над русскими - РИА Новости, 28.08.2025
Житель Ялты получил срок за призывы к насилию над русскими
Житель Ялты приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к совершению насильственных действий в отношении русского населения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.08.2025
происшествия
россия
ялта
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Житель Ялты приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к совершению насильственных действий в отношении русского населения, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 2 годам в колонии-поселении и лишению права заниматься администрированием сайтов сроком на 2 года", - говорится в сообщении. По данным ведомства, ялтинец 1980 года рождения в украинских чат-сообществах размещал комментарии русофобского содержания. "В постах мужчина оскорбительно отзывался в отношении русского населения и активно поддерживал действия ВСУ. Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи фигуранта содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)", - рассказали в управлении. Мужчина осужден по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).
россия
ялта
происшествия, россия, ялта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Ялта, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Житель Ялты получил срок за призывы к насилию над русскими

Жителя Ялты осудили на 2 года за призывы к насилию над русскими

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Житель Ялты приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к совершению насильственных действий в отношении русского населения, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 2 годам в колонии-поселении и лишению права заниматься администрированием сайтов сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ялтинец 1980 года рождения в украинских чат-сообществах размещал комментарии русофобского содержания.
"В постах мужчина оскорбительно отзывался в отношении русского населения и активно поддерживал действия ВСУ. Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи фигуранта содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)", - рассказали в управлении.
Мужчина осужден по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).
ПроисшествияРоссияЯлтаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
