Житель Омска зарезал соседа из-за замечания

ОМСК, 28 авг - РИА Новости. Житель Омска, любящий выпить и повыть по ночам, убил своего соседа после замечания, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Омской области. Убийство произошло вечером 15 августа на улице Фугенфирова в Омске. Ранее судимый 43-летний омич несколько месяцев нарушал покой жителей дома, выпивая и воя по ночам. Сосед сделал ему замечание. Мужчина не стерпел критики и нанес несколько ударов ножом соседу в сердце. "От полученного ранения 43-летний мужчина скончался на месте. Совершив противоправные действия, подозреваемый переоделся дома, чтобы скрыть внешность от свидетелей, и вернулся на место происшествия наблюдать за работой сотрудников правоохранительных органов", – сообщили в пресс-службе. Сотрудники полиции провели поквартирный обход и установили ранее судимого мужчину, склонного к агрессии в состоянии опьянения. "Соседи вспомнили и о его привычке – выть после употребления спиртного. Позже полицейские нашли и ключевого свидетеля, который опознал подозреваемого", – добавили в пресс-службе. Омича задержали и арестовали. СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Расследование продолжается.

