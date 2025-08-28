Рейтинг@Mail.ru
Житель Омска зарезал соседа из-за замечания
09:09 28.08.2025
Житель Омска зарезал соседа из-за замечания
Житель Омска, любящий выпить и повыть по ночам, убил своего соседа после замечания, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.
омск
россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
ОМСК, 28 авг - РИА Новости. Житель Омска, любящий выпить и повыть по ночам, убил своего соседа после замечания, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Омской области. Убийство произошло вечером 15 августа на улице Фугенфирова в Омске. Ранее судимый 43-летний омич несколько месяцев нарушал покой жителей дома, выпивая и воя по ночам. Сосед сделал ему замечание. Мужчина не стерпел критики и нанес несколько ударов ножом соседу в сердце. "От полученного ранения 43-летний мужчина скончался на месте. Совершив противоправные действия, подозреваемый переоделся дома, чтобы скрыть внешность от свидетелей, и вернулся на место происшествия наблюдать за работой сотрудников правоохранительных органов", – сообщили в пресс-службе. Сотрудники полиции провели поквартирный обход и установили ранее судимого мужчину, склонного к агрессии в состоянии опьянения. "Соседи вспомнили и о его привычке – выть после употребления спиртного. Позже полицейские нашли и ключевого свидетеля, который опознал подозреваемого", – добавили в пресс-службе. Омича задержали и арестовали. СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Расследование продолжается.
омск
россия
омская область
Новости
ru-RU
Омск, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Омска зарезал соседа из-за замечания

ОМСК, 28 авг - РИА Новости. Житель Омска, любящий выпить и повыть по ночам, убил своего соседа после замечания, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.
Убийство произошло вечером 15 августа на улице Фугенфирова в Омске. Ранее судимый 43-летний омич несколько месяцев нарушал покой жителей дома, выпивая и воя по ночам. Сосед сделал ему замечание. Мужчина не стерпел критики и нанес несколько ударов ножом соседу в сердце.
"От полученного ранения 43-летний мужчина скончался на месте. Совершив противоправные действия, подозреваемый переоделся дома, чтобы скрыть внешность от свидетелей, и вернулся на место происшествия наблюдать за работой сотрудников правоохранительных органов", – сообщили в пресс-службе.
Сотрудники полиции провели поквартирный обход и установили ранее судимого мужчину, склонного к агрессии в состоянии опьянения.
"Соседи вспомнили и о его привычке – выть после употребления спиртного. Позже полицейские нашли и ключевого свидетеля, который опознал подозреваемого", – добавили в пресс-службе.
Омича задержали и арестовали. СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Расследование продолжается.
