https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2037973415.html

Соседи Украины рвут отношения с Зеленским

Соседи Украины рвут отношения с Зеленским - РИА Новости, 28.08.2025

Соседи Украины рвут отношения с Зеленским

Из режима "весь мир с нами" майданная Украина неуклонно движется к режиму "кругом враги". С ними давно не только не весь мир, но и не весь Запад, причем в... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T08:00:00+03:00

2025-08-28T08:00:00+03:00

2025-08-28T10:00:00+03:00

в мире

украина

польша

евросоюз

нато

венгрия

словакия

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038019100_36:162:1509:991_1920x0_80_0_0_3b3bd84eb791ddcdc9fa206daff540e7.jpg

Из режима "весь мир с нами" майданная Украина неуклонно движется к режиму "кругом враги". С ними давно не только не весь мир, но и не весь Запад, причем в список "вороженек" из украинского гимна переходят страны, которые Киеву активнее других помогали.И характерно, что большинство врагов украинского режима разной степени злостности — соседи. Незалежная, как сварливая баба из коммуналки, переругалась почти со всеми, кто живет по соседству.С Россией понятно: злейший враг, смысл собственного существования — в противопоставлении себя ей и войне до последнего. С Белоруссией отношения непоправимо испортились еще в августе 2020-го, когда там не удалось свергнуть пророссийскую власть и разорвать союз двух государств. А последние годы Белоруссия для режима Зеленского официально — "соагрессор".Отношения с Венгрией и Словакией неуклонно деградировали по мере того, как Будапешт и Братислава призывали к диалогу с Россией для разрешения международного конфликта и при поддержке Украины призывали принимать во внимание и свои национальные интересы. При этом, собственно, от поддержки Киева ни Венгрия, ни Словакия не отказывались, но для Зеленского, ошалевшего от устроенных ему западной пропагандой героических фанфар, любое поведение союзников, кроме сливания с ним в русофобском экстазе, стало пророссийским.Ну а прямо в эти дни отношения киевского режима с западными соседями, похоже, проходят точку невозврата. Украина дошла до того, что взорвала нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Зеленский уже фактически признался в том, что именно Киев устроил взрыв и именно для того, чтобы "наказать" Венгрию и Словакию. Ранее на Украине не единожды угрожали соседям: их "пророссийская позиция" не останется без последствий.Теперь Киев угрожает еще и Польше. В украинском МИД заявили, что решение Варшавы запретить в государстве бандеровскую символику будет иметь последствия. С учетом опыта соседей-словаков полякам после таких заявлений надо ждать против себя терактов. А что? В 2022 году по Польше уже била украинская ракета, и в Киеве тогда очень обиделись, что Варшава не объявила эту ракету российской и не назвала себя страной НАТО, которая подверглась агрессии Москвы. Совсем недавно в Польше упал беспилотник, который тоже по умолчанию было предложено считать российским.С Польшей вообще интереснее всего. Эта страна как минимум со времен государственного переворота в Киеве, когда Украина выбрала однозначно антироссийский курс, была одной из ее главных союзников и раз за разом находила в себе силы подниматься над вековыми польско-украинскими противоречиями. Но эти противоречия Варшаву и Киев в конце концов все равно настигали. Так и сейчас.Последние три года Польша была в числе абсолютных лидеров по поддержке режима Зеленского — во всех аспектах: военном, финансовом, дипломатическом. Польские военные под легендой отставников-добровольцев массово бились в рядах ВСУ в Донбассе. В Польше разместили миллионы украинцев, которым был предоставлен такой социальный пакет, какого нет у самих граждан страны. Результат? Польско-украинские отношения развиваются от скандала к скандалу. Тот же запрет бандеровской символики, за который полякам угрожают "последствиями", — следствие скандала. Президентская инициатива возникла после того, как украинские "беженцы" развернули на футбольном матче в Варшаве гигантский флаг запрещенной в России ОУН*: то самое черное знамя украинских националистов, устроивших Волынскую резню — геноцид поляков на Западной Украине.Сегодня на вопрос, поддерживает ли Польша Украину, ответ скорее нет, чем да. Президент Кароль Навроцкий и премьер Дональд Туск не полетели вместе с другими европейскими лидерами в Вашингтон бить челом перед Трампом за Зеленского. Было официально объявлено, что в "коалицию желающих" Польша больше не входит и никаких польских войск после прекращения огня на Украине не будет.Министр обороны при очередном обсуждении этой темы заявил, что Польша вообще Украину в ЕС не пустит, пока Киев не откажется от героизации организаторов Волынской резни и не признает ее геноцидом поляков.Между прочим, Будапешт уже много лет повторяет, что Украине нужно прекратить дискриминацию венгерского населения в Закарпатье. А после истории с нефтепроводом "Дружба" вопрос о том, пустят ли соседи к себе украинских националистов, можно считать закрытым надолго.Итого: Украина — "весь мир с нами" — разругалась почти со всеми соседями. Заложниками "демократической солидарности" остаются только Румыния, где Евросоюзу пришлось отменить президентские выборы, чтобы не победил кандидат, обещавший народу прекратить помощь Киеву, да Молдавия. Впрочем, и союза последней с Украиной тоже нет. Есть союз режимов Майи Санду и Зеленского. И в случае Молдавии западным борцам с Россией тоже приходится идти на уничтожение всех демократических институтов и откровенную фальсификацию выборов, чтобы там не победили люди, которые отстранятся от такого обезумевшего соседа, как майданная Украина.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250826/kiev-2037552092.html

https://ria.ru/20250826/evropa-2037539223.html

https://ria.ru/20250827/krizis-2037718935.html

https://ria.ru/20250827/ukraina-2037744880.html

украина

польша

венгрия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

в мире, украина, польша, евросоюз, нато, венгрия, словакия, аналитика