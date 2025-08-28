Рейтинг@Mail.ru
28.08.2025

Заварин: Вологодская область присоединилась к общероссийскому проекту
Вологодская область
 
14:50 28.08.2025
Заварин: Вологодская область присоединилась к общероссийскому проекту
Заварин: Вологодская область присоединилась к общероссийскому проекту
Заварин: Вологодская область присоединилась к общероссийскому проекту
Вологодская область присоединилась к общероссийскому проекту "Хроники террора", демонстрируя сплоченность России в деле сохранения исторической памяти, заявил...
вологодская область
вологодская область
террор
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вологодская область присоединилась к общероссийскому проекту "Хроники террора", демонстрируя сплоченность России в деле сохранения исторической памяти, заявил исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания региона Роман Заварин. В областном парламенте открылась выставка фотографий "Хроники террора украинского неонацистского режима". На торжественной церемонии присутствовали депутаты и работники Заксобрания, представители правительства, контрольно-счетной палаты области, федеральной антимонопольной службы региона. Открыл экспозицию Заварин. "Сегодня Вологодчина присоединилась к важному общероссийскому проекту, вместе с другими регионами демонстрируя сплоченность территорий России в деле сохранения исторической памяти, — приводит пресс-служба регпарламента слова и. о. спикера. По его мнению, такие инициативы необходимы для патриотического воспитания молодежи. Они наглядно показывают суть того, против чего сражается российская армия в Донбассе. "Мы обязаны говорить правду и передавать это знание будущим поколениям, чтобы трагедии больше не повторялись", — добавил Заварин. Исполняющий обязанности министра внутренней политики Вологодской области Сослан Плиев рассказал, что сам родом из Южной Осетии и не понаслышке знает, что такое ужасы войны. В 2008 году он ощутил новые неонацистские, шовинистские настроения прозападно настроенных постсоветских республик, в частности, Грузии. "Выставка крайне важна, чтобы понимать, для чего проводится специальная военная операция. Чем больше рассказов о том, что творится там, тем больше люди осознают: нужно поддерживать наших военных, включаться и стоять на страже государства и наших законов. Они призваны охранять, в первую очередь, наших граждан - неважно, находятся они на нашей территории или в постсоветском пространстве. Мы должны быть сильными, только так мы справимся. Победа будет за нами!" — приводит пресс-служба слова Плиева. Традиционно Законодательное собрание области посещают школьники и студенты. До 1 ноября фотовыставка "Хроники террора неонацистского украинского режима" станет обязательным пунктом экскурсий и темой отдельной беседы депутатов с детьми. В дальнейшем выставка будет размещена в органах исполнительной власти области и штабе общественной поддержки "Единой России". Организатором выставки выступил аппарат Госдумы при содействии РИА Новости.
вологодская область
И.о. председателя регионального Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин
пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области
И.о. председателя регионального Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин. Архивное фото
Заварин вручил награды ЗСО Вологодской области педагогам региона
26 августа, 16:31
Заварин: в год 80-летия Победы вологжане инициировали обновление мемориалов
25 августа, 17:19
 
