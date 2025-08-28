https://ria.ru/20250828/zavarin-2038106723.html

Заварин: Вологодская область присоединилась к общероссийскому проекту

Заварин: Вологодская область присоединилась к общероссийскому проекту - РИА Новости, 28.08.2025

Заварин: Вологодская область присоединилась к общероссийскому проекту

Вологодская область присоединилась к общероссийскому проекту "Хроники террора", демонстрируя сплоченность России в деле сохранения исторической памяти, заявил... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T14:50:00+03:00

2025-08-28T14:50:00+03:00

2025-08-28T14:50:00+03:00

вологодская область

вологодская область

террор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031472263_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_50422be0f35938140764564a17ca67a8.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вологодская область присоединилась к общероссийскому проекту "Хроники террора", демонстрируя сплоченность России в деле сохранения исторической памяти, заявил исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания региона Роман Заварин. В областном парламенте открылась выставка фотографий "Хроники террора украинского неонацистского режима". На торжественной церемонии присутствовали депутаты и работники Заксобрания, представители правительства, контрольно-счетной палаты области, федеральной антимонопольной службы региона. Открыл экспозицию Заварин. "Сегодня Вологодчина присоединилась к важному общероссийскому проекту, вместе с другими регионами демонстрируя сплоченность территорий России в деле сохранения исторической памяти, — приводит пресс-служба регпарламента слова и. о. спикера. По его мнению, такие инициативы необходимы для патриотического воспитания молодежи. Они наглядно показывают суть того, против чего сражается российская армия в Донбассе. "Мы обязаны говорить правду и передавать это знание будущим поколениям, чтобы трагедии больше не повторялись", — добавил Заварин. Исполняющий обязанности министра внутренней политики Вологодской области Сослан Плиев рассказал, что сам родом из Южной Осетии и не понаслышке знает, что такое ужасы войны. В 2008 году он ощутил новые неонацистские, шовинистские настроения прозападно настроенных постсоветских республик, в частности, Грузии. "Выставка крайне важна, чтобы понимать, для чего проводится специальная военная операция. Чем больше рассказов о том, что творится там, тем больше люди осознают: нужно поддерживать наших военных, включаться и стоять на страже государства и наших законов. Они призваны охранять, в первую очередь, наших граждан - неважно, находятся они на нашей территории или в постсоветском пространстве. Мы должны быть сильными, только так мы справимся. Победа будет за нами!" — приводит пресс-служба слова Плиева. Традиционно Законодательное собрание области посещают школьники и студенты. До 1 ноября фотовыставка "Хроники террора неонацистского украинского режима" станет обязательным пунктом экскурсий и темой отдельной беседы депутатов с детьми. В дальнейшем выставка будет размещена в органах исполнительной власти области и штабе общественной поддержки "Единой России". Организатором выставки выступил аппарат Госдумы при содействии РИА Новости.

https://ria.ru/20250826/zavarin-2037701674.html

https://ria.ru/20250825/zavarin-2037499314.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, террор