Защита попросила суд оправдать архиепископа Аджапахяна

Защита просит суд в Ереване оправдать архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к свержению власти, заявил на процессе адвокат Ерем Саркисян. РИА Новости, 28.08.2025

ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Защита просит суд в Ереване оправдать архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к свержению власти, заявил на процессе адвокат Ерем Саркисян. "Ходатайствуем провозгласить невиновность архиепископа Микаэла Аджапахяна и вынести оправдательный вердикт", - сказал адвокат. Он назвал незаконным уголовное дело и судебный процесс. В частности, адвокат указал на неправомерные методы расследования, получение доказательств незаконным путем. Кроме того, по его словам, архиепископ сделал свои заявления, из-за которых его обвиняют в призывах к свержению власти, в городе Гюмри, следовательно дело должно было быть передано в суд общей юрисдикции Ширакской области, а его рассмотрение в ереванском суде нарушает принцип юрисдикции судов. Ранее гособвинитель Ваан Арутюнян ходатайствовал признать архиепископа Микаела Аджапахяна виновным по статье "публичные призывы к захвату власти с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий, и вынести обвинительный вердикт. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пять лет лишения свободы. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* запрещена в РФ как экстремистская.

