Рейтинг@Mail.ru
Защита попросила суд оправдать архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/zaschita-2038147719.html
Защита попросила суд оправдать архиепископа Аджапахяна
Защита попросила суд оправдать архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 28.08.2025
Защита попросила суд оправдать архиепископа Аджапахяна
Защита просит суд в Ереване оправдать архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к свержению власти, заявил на процессе адвокат Ерем Саркисян. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T17:23:00+03:00
2025-08-28T17:23:00+03:00
в мире
армения
ереван
гюмри
микаел аджапахян (архиепископ)
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035546400_0:70:1351:830_1920x0_80_0_0_6e14f631400db8a1142bc7f5fc92ecf5.jpg
ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Защита просит суд в Ереване оправдать архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к свержению власти, заявил на процессе адвокат Ерем Саркисян. "Ходатайствуем провозгласить невиновность архиепископа Микаэла Аджапахяна и вынести оправдательный вердикт", - сказал адвокат. Он назвал незаконным уголовное дело и судебный процесс. В частности, адвокат указал на неправомерные методы расследования, получение доказательств незаконным путем. Кроме того, по его словам, архиепископ сделал свои заявления, из-за которых его обвиняют в призывах к свержению власти, в городе Гюмри, следовательно дело должно было быть передано в суд общей юрисдикции Ширакской области, а его рассмотрение в ереванском суде нарушает принцип юрисдикции судов. Ранее гособвинитель Ваан Арутюнян ходатайствовал признать архиепископа Микаела Аджапахяна виновным по статье "публичные призывы к захвату власти с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий, и вынести обвинительный вердикт. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пять лет лишения свободы. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* запрещена в РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20250828/pashinyan-2038108532.html
https://ria.ru/20250823/pashinyan-2037134277.html
армения
ереван
гюмри
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035546400_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_7d7753751f9f46b3a1ab770b7438a30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, гюмри, микаел аджапахян (архиепископ), никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook, преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Ереван, Гюмри, Микаел Аджапахян (архиепископ), Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Facebook, Преследование Карапетяна в Армении
Защита попросила суд оправдать архиепископа Аджапахяна

Защита просит суд в Ереване оправдать архиепископа Микаэла Аджапахяна

© SputnikАрхиепископ Микаэл Аджапахян в зале суда в Ереване
Архиепископ Микаэл Аджапахян в зале суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Sputnik
Архиепископ Микаэл Аджапахян в зале суда в Ереване
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Защита просит суд в Ереване оправдать архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к свержению власти, заявил на процессе адвокат Ерем Саркисян.
"Ходатайствуем провозгласить невиновность архиепископа Микаэла Аджапахяна и вынести оправдательный вердикт", - сказал адвокат.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Пашинян заявил, что никто из министров Армении не вправе ему перечить
Вчера, 14:59
Он назвал незаконным уголовное дело и судебный процесс. В частности, адвокат указал на неправомерные методы расследования, получение доказательств незаконным путем. Кроме того, по его словам, архиепископ сделал свои заявления, из-за которых его обвиняют в призывах к свержению власти, в городе Гюмри, следовательно дело должно было быть передано в суд общей юрисдикции Ширакской области, а его рассмотрение в ереванском суде нарушает принцип юрисдикции судов.
Ранее гособвинитель Ваан Арутюнян ходатайствовал признать архиепископа Микаела Аджапахяна виновным по статье "публичные призывы к захвату власти с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий, и вынести обвинительный вердикт. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пять лет лишения свободы.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Пашинян оправдал отказ от Карабаха критикой советской модели патриотизма
23 августа, 10:46
 
В миреАрменияЕреванГюмриМикаел Аджапахян (архиепископ)Никол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьFacebookПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала