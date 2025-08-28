https://ria.ru/20250828/zakharova-2038133577.html

Захарова объяснила, почему в Европе стали забывать о холокосте

Захарова объяснила, почему в Европе стали забывать о холокосте - РИА Новости, 28.08.2025

Захарова объяснила, почему в Европе стали забывать о холокосте

Ситуация с коллективной памятью о Холокосте в Евросоюзе - прямое следствие политики по фрагментации истории Второй мировой войны, при этом освободительную роль... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ситуация с коллективной памятью о Холокосте в Евросоюзе - прямое следствие политики по фрагментации истории Второй мировой войны, при этом освободительную роль Красной армии постоянно пытаются очернить, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Дипломат обратила внимание на вызов в МИД Франции посла США в стране Чарльза Кушнера, которому заявили о неприемлемости его слов о недостаточности усилий французского президента Эммануэля Макрона по борьбе с антисемитизмом, а также напомнили об "обязанности не вмешиваться во внутренние дела государств". "Странно читать и слушать про "вмешательства во внутренние дела", ведь тема прав человека должна носить, как нас много лет убеждал официальный Париж, трансграничный характер", - отметила Захарова в статье, опубликованной "Известиями". Дипломат подчеркнула при этом, что нынешняя ситуация с коллективной памятью о Холокосте в странах Евросоюза - "прямое следствие целенаправленной политики по фрагментации истории Второй мировой войны". "Трагедию еврейского народа западники пытались рассматривать без учета тотального геноцида, проводившегося Третьим рейхом на востоке Европы в рамках освобождения "жизненного пространства" для расы "уберменшей". Затем системному очернению подверглась история спасения и освобождения Красной армией", - напомнила официальный представитель МИД РФ. Захарова добавила, что наглядным образом это проявилось в трансформации памятных мероприятий в Европе по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Польские власти давно перестали приглашать на них ветеранов-освободителей из постсоветских государств, указала она. "Не приглашает в этот день советских ветеранов и Секретариат ООН. Это делает только постпредство России, каждый год 27 января устраивая в ООН памятные мероприятия, главными героями которых становятся участники Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей... Почему к ним, героям, так относился (и относится) Запад? Потому что они не должны были напоминать своим присутствием высоким гостям об исторической правде", - подчеркнула дипломат. Она вспомнила, как в 2007 году сотрудники ООН пригласили на мероприятие ветеранов, сражавшихся в Красной армии. "Но после того, как они сказали всю правду об освободительной роли Красной армии, больше их не звали. Приглашали исключительно западных свидетелей тех событий, которые рассказывали, как 27 января 1945 года "встречали у ворот Освенцима американских солдат со звездно-полосатым флагом", - указала официальный представитель МИД РФ. Евробюрократия и западноевропейские столицы если не одобряли открыто, то никак не реагировали на реваншизм "младоевропейцев", которые объявили войну советскому мемориальному наследию и узаконивших реабилитацию кровавых палачей холокоста, отметила Захарова. "МИД Франции ни при Эммануэле Макроне, ни при его предшественниках ни разу также не выступил против разрушения памятников солдатам Красной армии в Польше, странах Прибалтики, на Украине или против установки монументов гитлеровским коллаборационистам. Сначала переписали под себя историю, вычеркивая настоящих освободителей и героизируя осужденных Нюрнбергским трибуналом преступников. Следующий неизбежный шаг - забвение жертв холокоста. Они же мешают чтить новых псевдогероев", - резюмировала она. Делают это зачастую прямые потомки нацистов и их сообщников, добавила Захарова. Возмущенные письма, ноты, статьи в борьбе с этим злом отрицания и фрагментации истории не помогут, считает она. "Пора уже усвоить: без безусловного признания освободительной роли Красной армии, прекратившей устроенный нацистскими палачами и их приспешниками геноцид, память и о жертвах холокоста также обречена на вытеснение из европейского общественного сознания. Нет спасителей - и спасенные не нужны", - заключила Захарова. Освенцим был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. Эта дата в 2005 году по решению Генеральной ассамблеи ООН была объявлена международным Днем памяти жертв Холокоста.

