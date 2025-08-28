Россиянам рассказали о последствиях получения зарплаты в конвертах

Рейтинг@Mail.ru
02:18 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/yurist-2037987422.html
2025-08-28T02:18:00+03:00
2025-08-28T02:18:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987709374_0:365:2730:1901_1920x0_80_0_0_0b67b4327c2c802a6fac928f66fb8fe1.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Работникам, получающим зарплату в конвертах, грозит взыскание недоимки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), штраф в размере 40% от неуплаченной суммы и лишение ряда социальных льгот, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Работники обязаны со своих доходов уплачивать НДФЛ, однако при получении зарплаты в конверте они скрывают свой доход полностью или в части. Если налоговой станет известно об этом, и она сможет доказать факт выплаты зарплаты в конверте, то с работника будет взыскана недоимка по НДФЛ, а также штраф в размере 40% от неуплаченной суммы", - рассказал Хаминский. По словам юриста, практика выплаты зарплат в конвертах, то есть без отчислений в Социальный фонд России (СФР) и уплаты налогов с заработной платы, незаконна и для работодателя, и работника. Он уточнил, что подобный механизм выгоден только для работодателя. Работник, в свою очередь, теряет гарантии социальной защиты, в том числе пенсионные накопления и право на пособие по безработице. "Помимо налоговых последствий работники должны понимать, что получая зарплату в конвертах, они в значительной мере лишаются и различных социальных льгот. Низкий размер официальной зарплаты сказывается на размере больничных во время затяжных заболеваний, размере пенсии в будущем и декретных выплат", - подчеркнул Хаминский. Юрист добавил, что зарплаты в конвертах ограничивают граждан и в доступе к банковским продуктам. "С такой зарплатой почти невозможно получить ипотеку, так как банк оценивает платежеспособность клиента по выплатам в СФР и налоговым декларациям, по объему трат и доходов, которые проходят по банковским картам. Основным препятствием для легализации доходов являются высокие ставки на взносы в Социальный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Суммарно эти три выплаты составляют 30%", - отметил Хаминский. Крупные предприятия, имеющие в своем штате сотни и тысячи работников, не могут применят схемы для уклонения от выплат в СФР и НДФЛ из-за высокого риска наступления ответственности, обратил внимание юрист. В то же время малый бизнес и микропредприятия продолжают выплачивать зарплату в конвертах, заключил Хаминский.
https://ria.ru/20250712/yurist-2028708991.html
https://ria.ru/20250621/krazha-2024429504.html
москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
© iStock.com / FascinadoraМужчина достает деньги из кошелька
Мужчина достает деньги из кошелька - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© iStock.com / Fascinadora
Мужчина достает деньги из кошелька. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Работникам, получающим зарплату в конвертах, грозит взыскание недоимки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), штраф в размере 40% от неуплаченной суммы и лишение ряда социальных льгот, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Работники обязаны со своих доходов уплачивать НДФЛ, однако при получении зарплаты в конверте они скрывают свой доход полностью или в части. Если налоговой станет известно об этом, и она сможет доказать факт выплаты зарплаты в конверте, то с работника будет взыскана недоимка по НДФЛ, а также штраф в размере 40% от неуплаченной суммы", - рассказал Хаминский.
По словам юриста, практика выплаты зарплат в конвертах, то есть без отчислений в Социальный фонд России (СФР) и уплаты налогов с заработной платы, незаконна и для работодателя, и работника. Он уточнил, что подобный механизм выгоден только для работодателя. Работник, в свою очередь, теряет гарантии социальной защиты, в том числе пенсионные накопления и право на пособие по безработице.
"Помимо налоговых последствий работники должны понимать, что получая зарплату в конвертах, они в значительной мере лишаются и различных социальных льгот. Низкий размер официальной зарплаты сказывается на размере больничных во время затяжных заболеваний, размере пенсии в будущем и декретных выплат", - подчеркнул Хаминский.
Юрист добавил, что зарплаты в конвертах ограничивают граждан и в доступе к банковским продуктам.
"С такой зарплатой почти невозможно получить ипотеку, так как банк оценивает платежеспособность клиента по выплатам в СФР и налоговым декларациям, по объему трат и доходов, которые проходят по банковским картам. Основным препятствием для легализации доходов являются высокие ставки на взносы в Социальный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Суммарно эти три выплаты составляют 30%", - отметил Хаминский.
Крупные предприятия, имеющие в своем штате сотни и тысячи работников, не могут применят схемы для уклонения от выплат в СФР и НДФЛ из-за высокого риска наступления ответственности, обратил внимание юрист. В то же время малый бизнес и микропредприятия продолжают выплачивать зарплату в конвертах, заключил Хаминский.
