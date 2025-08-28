https://ria.ru/20250828/vzryvy-2037998550.html

В Староконстантинове прогремели взрывы

В Староконстантинове прогремели взрывы - РИА Новости, 28.08.2025

В Староконстантинове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Староконстантинове в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Староконстантинове в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Староконстантинов - снова взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

2025

Новости

