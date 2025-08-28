https://ria.ru/20250828/vzryvy-2037991120.html

В Киеве прогремела новая серия взрывов

В Киеве прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 28.08.2025

В Киеве прогремела новая серия взрывов

Повторная серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Повторная серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". "В Киеве повторно звучат взрывы", - передает агентство со ссылкой на своего корреспондента. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

киев

россия

2025

Новости

