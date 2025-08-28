https://ria.ru/20250828/vzryv-2037998102.html
В Запорожье прогремел взрыв
Взрыв произошел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Взрыв произошел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". В подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье прозвучал взрыв", - передает агентство со ссылкой на своего корреспондента. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
