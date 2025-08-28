Рейтинг@Mail.ru
Вышинский останется примером настоящего человека, заявил Громов - РИА Новости, 28.08.2025
12:33 28.08.2025
Вышинский останется примером настоящего человека, заявил Громов
Вышинский останется примером настоящего человека, заявил Громов - РИА Новости, 28.08.2025
Вышинский останется примером настоящего человека, заявил Громов
Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", член Совета по правам человека Кирилл Вышинский для многих людей останется примером... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:33:00+03:00
2025-08-28T12:33:00+03:00
москва
кирилл вышинский
алексей громов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", член Совета по правам человека Кирилл Вышинский для многих людей останется примером настоящего человека, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища. Зампредседателя Совбеза Медведев направил соболезнования. "Мы, конечно, будем его помнить, и он для многих-многих людей останется примером настоящего человека", - сказал Громов на церемонии прощания. Громов поделился воспоминаниями о дне, когда удалось освободить Вышинского. "Хорошо помню тот день, когда Кирилла удалось вытащить… Это была такая радость, потому что не факт, что это могло произойти. Ему сложно было потом прийти в себя, адаптироваться, но с помощью друзей и коллег ему удалось это сделать. Ему удалось вернуться к своему любимому делу, к журналистике, которой он блистательно занимался долгие десятки лет", - сказал Громов. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева". -0-
москва
москва, кирилл вышинский, алексей громов
Москва, Кирилл Вышинский, Алексей Громов
Вышинский останется примером настоящего человека, заявил Громов

Громов назвал журналиста Вышинского примером настоящего человека

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", член Совета по правам человека Кирилл Вышинский для многих людей останется примером настоящего человека, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов.
Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища. Зампредседателя Совбеза Медведев направил соболезнования.
"Мы, конечно, будем его помнить, и он для многих-многих людей останется примером настоящего человека", - сказал Громов на церемонии прощания.
Громов поделился воспоминаниями о дне, когда удалось освободить Вышинского.
"Хорошо помню тот день, когда Кирилла удалось вытащить… Это была такая радость, потому что не факт, что это могло произойти. Ему сложно было потом прийти в себя, адаптироваться, но с помощью друзей и коллег ему удалось это сделать. Ему удалось вернуться к своему любимому делу, к журналистике, которой он блистательно занимался долгие десятки лет", - сказал Громов.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева". -0-
Памяти Кирилла Вышинского
23 августа, 13:17
Памяти Кирилла Вышинского
23 августа, 13:17
 
МоскваКирилл ВышинскийАлексей Громов
 
 
