В Москве простились с Кириллом Вышинским
В Москве простились с Кириллом Вышинским - РИА Новости, 28.08.2025
В Москве простились с Кириллом Вышинским
Церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским прошла в четверг в Москве
2025-08-28T12:09:00+03:00
2025-08-28T12:09:00+03:00
2025-08-28T13:00:00+03:00
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским прошла в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Вышинский скончался после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища. На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского. Среди них — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, телеведущий Эрнест Мацкявичус. Президент Владимир Путин направил коллективу МИА "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов. В прощальном зале стояли венки от коллег и друзей Вышинского, от Союза журналистов России, от уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости — Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы…" 470 дней в застенках Киева".
Церемония прощания с Кириллом Вышинским
Церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23. Церемония прощания прошла в траурном зале Троекуровского кладбища.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038063180_382:0:1822:1080_1920x0_80_0_0_e3d96c709c81ed8c729c737241364aaa.jpg
Дмитрий Киселев о Кирилле Вышинском
Журналист, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский всегда был содержателен, интеллигентен, являл собой пример непреклонного мужества, заявил гендиректор медиагруппы и многолетний товарищ и соратник Вышинского Дмитрий Киселёв
В Москве простились с Кириллом Вышинским
На Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с Кириллом Вышинским
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским прошла в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Вышинский скончался после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища.
Церемония прощания с Кириллом Вышинским
В Москве прошла церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским.
1 из 14
Вышинский умер 23 августа после тяжелой и продолжительной болезни.
2 из 14
На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского.
3 из 14
На фото: генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед церемонией прощания.
4 из 14
Владимир Путин направил коллективу МИА "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.
5 из 14
Глава государства назвал Вышинского подлинным патриотом России и Украины.
6 из 14
На фото: заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко перед церемонией прощания.
7 из 14
В прощальном зале стояли венки от коллег и друзей Вышинского, Союза журналистов России, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
8 из 14
Дмитрий Киселев назвал Кирилла Вышинского доброжелательным человеком и примером непреклонного мужества.
9 из 14
На фото: директор Института медиа Высшей школы экономики Эрнест Мацкявичюс.
10 из 14
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией.
11 из 14
На фото: советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
12 из 14
На фото: военкор ИД "Комсомольская правда" Александр Коц (справа) и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
13 из 14
Кириллу Вышинскому было 58 лет.
14 из 14
На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского. Среди них — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, телеведущий Эрнест Мацкявичус.
Президент Владимир Путин направил коллективу МИА "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.
В прощальном зале стояли венки от коллег и друзей Вышинского, от Союза журналистов России, от уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости — Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы…" 470 дней в застенках Киева".