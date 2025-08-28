Рейтинг@Mail.ru
В Москве простились с Кириллом Вышинским
12:09 28.08.2025 (обновлено: 13:00 28.08.2025)
В Москве простились с Кириллом Вышинским
В Москве простились с Кириллом Вышинским - РИА Новости, 28.08.2025
В Москве простились с Кириллом Вышинским
Церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским прошла в четверг в Москве
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским прошла в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Вышинский скончался после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища. На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского. Среди них — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, телеведущий Эрнест Мацкявичус. Президент Владимир Путин направил коллективу МИА "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов. В прощальном зале стояли венки от коллег и друзей Вышинского, от Союза журналистов России, от уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости — Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы…" 470 дней в застенках Киева".
В Москве простились с Кириллом Вышинским

На Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с Кириллом Вышинским

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским прошла в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Вышинский скончался после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища.
На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского. Среди них — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, телеведущий Эрнест Мацкявичус.
Президент Владимир Путин направил коллективу МИА "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.
В прощальном зале стояли венки от коллег и друзей Вышинского, от Союза журналистов России, от уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости — Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы…" 470 дней в застенках Киева".
Памяти Кирилла Вышинского
23 августа, 13:17
 
Москва Кирилл Вышинский Россия Дмитрий Киселев Валерий Фадеев ВГТРК
 
 
