Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского

28.08.2025

Президент России Владимир Путин направил соболезнования коллективу международной медиагруппы "Россия сегодня" с связи с кончиной ее исполнительного директора

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037123573_0:184:3071:1911_1920x0_80_0_0_b1ef7506c39f4d6c09d345a5d80a4d74.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования коллективу международной медиагруппы "Россия сегодня" с связи с кончиной ее исполнительного директора Кирилла Вышинского.Вышинский скончался после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве."Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи со смертью Кирилла Валерьевича Вышинского. Кирилл Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом", — говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля."Работая в Киеве руководителем представительства Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Украине, он честно исполнял свой профессиональный долг, отстаивал правду. Неонацистский режим обрушил на него жестокие репрессии, но Кирилл не сломался, не изменил своим убеждениям и принципам", - добавил Путин."Неонацистский режим обрушил на него жестокие репрессии, но Кирилл не сломался, не изменил своим убеждениям и принципам. Подлинный патриот России и Украины, Кирилл Вышинский искренне верил, что мы преодолеем все испытания, перевернем нынешнюю трагическую страницу истории, возродим и укрепим добрые традиции дружбы и братства, которые веками связывали наши народы", — говорится в обращении."Добрая память о Кирилле Валерьевиче Вышинском навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека", — добавил глава государстваВ мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости — Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы…" 470 дней в застенках Киева".

2025

