Бабушкина: 205 бойцов и семей участников СВО получили выплаты на участок

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В текущем году 187 бойцов и семей участников СВО получили выплаты на покупку земельного участка, а с начала действия программы было произведено 205 выплат, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области. "С начала СВО депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли 27 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и ветеранов боевых действий, и членов их семей. Это и организация бесплатного питания школьников, отдыха детей в оздоровительных лагерях, установление льгот в сфере газификации жилья и многое, многое другое. На федеральном уровне действуют льготы, касающиеся поступления в вузы на бесплатное обучение, установлен еще ряд мер поддержки. Мы и дальше будет поддерживать наших бойцов, ждать их с победой", – сообщила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. В декабре 2023 года депутаты Законодательного Собрания приняли закон, устанавливающий для участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе боевых действий, дополнительную социальную выплату – компенсацию в размере 200 тысяч рублей на приобретение земельного участка. Эта мера действует с 1 января 2024 года.

