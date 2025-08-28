Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина: 205 бойцов и семей участников СВО получили выплаты на участок - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
12:00 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/vyplaty-2038048827.html
Бабушкина: 205 бойцов и семей участников СВО получили выплаты на участок
Бабушкина: 205 бойцов и семей участников СВО получили выплаты на участок - РИА Новости, 28.08.2025
Бабушкина: 205 бойцов и семей участников СВО получили выплаты на участок
В текущем году 187 бойцов и семей участников СВО получили выплаты на покупку земельного участка, а с начала действия программы было произведено 205 выплат,... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:00:00+03:00
2025-08-28T12:00:00+03:00
свердловская область
свердловская область
россия
людмила бабушкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987709374_0:365:2730:1901_1920x0_80_0_0_0b67b4327c2c802a6fac928f66fb8fe1.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В текущем году 187 бойцов и семей участников СВО получили выплаты на покупку земельного участка, а с начала действия программы было произведено 205 выплат, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области. "С начала СВО депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли 27 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и ветеранов боевых действий, и членов их семей. Это и организация бесплатного питания школьников, отдыха детей в оздоровительных лагерях, установление льгот в сфере газификации жилья и многое, многое другое. На федеральном уровне действуют льготы, касающиеся поступления в вузы на бесплатное обучение, установлен еще ряд мер поддержки. Мы и дальше будет поддерживать наших бойцов, ждать их с победой", – сообщила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. В декабре 2023 года депутаты Законодательного Собрания приняли закон, устанавливающий для участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе боевых действий, дополнительную социальную выплату – компенсацию в размере 200 тысяч рублей на приобретение земельного участка. Эта мера действует с 1 января 2024 года.
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987709374_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8dfb2c80dc52855000bef6b966837037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, россия, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Россия, Людмила Бабушкина
Бабушкина: 205 бойцов и семей участников СВО получили выплаты на участок

Бабушкина: 205 бойцов и семей участников СВО получили выплаты на покупку участка

© iStock.com / FascinadoraМужчина достает деньги из кошелька
Мужчина достает деньги из кошелька - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© iStock.com / Fascinadora
Мужчина достает деньги из кошелька. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В текущем году 187 бойцов и семей участников СВО получили выплаты на покупку земельного участка, а с начала действия программы было произведено 205 выплат, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области.
"С начала СВО депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли 27 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и ветеранов боевых действий, и членов их семей. Это и организация бесплатного питания школьников, отдыха детей в оздоровительных лагерях, установление льгот в сфере газификации жилья и многое, многое другое. На федеральном уровне действуют льготы, касающиеся поступления в вузы на бесплатное обучение, установлен еще ряд мер поддержки. Мы и дальше будет поддерживать наших бойцов, ждать их с победой", – сообщила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
В декабре 2023 года депутаты Законодательного Собрания приняли закон, устанавливающий для участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе боевых действий, дополнительную социальную выплату – компенсацию в размере 200 тысяч рублей на приобретение земельного участка. Эта мера действует с 1 января 2024 года.
 
Свердловская областьСвердловская областьРоссияЛюдмила Бабушкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала