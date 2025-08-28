В Молдавии семь министров приостановили работу ради избирательной кампании
Семь Молдавских министров приостановили работу ради выборов в парламент
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Семь министров Молдавии приостановили работу, поскольку баллотируются в парламент и намерены участвовать в избирательной кампании, сообщил в четверг глава пресс-службы правительства Даниел Водэ.
"В контексте начала избирательной кампании 29 августа, согласно Избирательному кодексу, вице-премьеры и министры, которые баллотируются, обязаны приостановить свою деятельность в должности министра. Сегодня в "Официальном мониторе" были опубликованы решения о приостановке полномочий для семи членов правительства", - написал Водэ в Telegram-канале.
Речь идет о министрах инфраструктуры, финансов, окружающей среды, сельского хозяйства, образования, иностранных дел и реинтеграции страны. До окончания кампании их обязанности будут исполнять государственные секретари соответствующих министерств.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.