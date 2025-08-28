Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии семь министров приостановили работу ради избирательной кампании - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 28.08.2025 (обновлено: 18:29 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/vybory-2038161534.html
В Молдавии семь министров приостановили работу ради избирательной кампании
В Молдавии семь министров приостановили работу ради избирательной кампании - РИА Новости, 28.08.2025
В Молдавии семь министров приостановили работу ради избирательной кампании
Семь министров Молдавии приостановили работу, поскольку баллотируются в парламент и намерены участвовать в избирательной кампании, сообщил в четверг глава... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T18:26:00+03:00
2025-08-28T18:29:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
кишинев
гагаузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Семь министров Молдавии приостановили работу, поскольку баллотируются в парламент и намерены участвовать в избирательной кампании, сообщил в четверг глава пресс-службы правительства Даниел Водэ. "В контексте начала избирательной кампании 29 августа, согласно Избирательному кодексу, вице-премьеры и министры, которые баллотируются, обязаны приостановить свою деятельность в должности министра. Сегодня в "Официальном мониторе" были опубликованы решения о приостановке полномочий для семи членов правительства", - написал Водэ в Telegram-канале. Речь идет о министрах инфраструктуры, финансов, окружающей среды, сельского хозяйства, образования, иностранных дел и реинтеграции страны. До окончания кампании их обязанности будут исполнять государственные секретари соответствующих министерств. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250828/moldaviya-2038070334.html
https://ria.ru/20250828/vlast-2038094042.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, кишинев, гагаузия
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Кишинев, Гагаузия
В Молдавии семь министров приостановили работу ради избирательной кампании

Семь Молдавских министров приостановили работу ради выборов в парламент

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Семь министров Молдавии приостановили работу, поскольку баллотируются в парламент и намерены участвовать в избирательной кампании, сообщил в четверг глава пресс-службы правительства Даниел Водэ.
"В контексте начала избирательной кампании 29 августа, согласно Избирательному кодексу, вице-премьеры и министры, которые баллотируются, обязаны приостановить свою деятельность в должности министра. Сегодня в "Официальном мониторе" были опубликованы решения о приостановке полномочий для семи членов правительства", - написал Водэ в Telegram-канале.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Суд обязал ЦИК Молдавии зарегистрировать партию Филата на выборы
Вчера, 12:47
Речь идет о министрах инфраструктуры, финансов, окружающей среды, сельского хозяйства, образования, иностранных дел и реинтеграции страны. До окончания кампании их обязанности будут исполнять государственные секретари соответствующих министерств.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Санду хочет с помощью Запада удержать власть в Молдавии, считает эксперт
Вчера, 13:56
 
В миреМолдавияЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецКишиневГагаузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала