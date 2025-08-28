Рейтинг@Mail.ru
ВТБ выделил деньги на строительство нового комплекса в Москве
13:30 28.08.2025
ВТБ выделил деньги на строительство нового комплекса в Москве
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Банк ВТБ профинансировал строительство нового комплекса в центре Москвы, он предоставил 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Комплекс A. Residence расположен в районе Замоскворечье. Архитектурную концепцию разработало бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры". В комплексе будут присутствовать 204 лота, а также подземный паркинг на 230 машино-мест. Он будет состоять из пяти корпусов переменной этажности, общая площадь – 32 тысячи квадратных метров. В пресс-службе также добавили, что разрешение на ввод объекта дал комитет государственного строительного надзора города Москвы. Документ подтверждает завершение всех фасадных работ, а также полное оснащение инженерными системами с проведением комплексных испытаний. "ВТБ последовательно развивает направление проектного финансирования недвижимости, включая премиальный сегмент", – отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин, его слова приводит пресс-служба банка.
© Фото : A. ResidenceКомплекс в Москве
Комплекс в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : A. Residence
Комплекс в Москве
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Банк ВТБ профинансировал строительство нового комплекса в центре Москвы, он предоставил 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Комплекс A. Residence расположен в районе Замоскворечье. Архитектурную концепцию разработало бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры". В комплексе будут присутствовать 204 лота, а также подземный паркинг на 230 машино-мест. Он будет состоять из пяти корпусов переменной этажности, общая площадь – 32 тысячи квадратных метров.
В пресс-службе также добавили, что разрешение на ввод объекта дал комитет государственного строительного надзора города Москвы. Документ подтверждает завершение всех фасадных работ, а также полное оснащение инженерными системами с проведением комплексных испытаний.
"ВТБ последовательно развивает направление проектного финансирования недвижимости, включая премиальный сегмент", – отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин, его слова приводит пресс-служба банка.
