https://ria.ru/20250828/vtb-2038084103.html
ВТБ выделил деньги на строительство нового комплекса в Москве
ВТБ выделил деньги на строительство нового комплекса в Москве - РИА Новости, 28.08.2025
ВТБ выделил деньги на строительство нового комплекса в Москве
Банк ВТБ профинансировал строительство нового комплекса в центре Москвы, он предоставил 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:30:00+03:00
2025-08-28T13:30:00+03:00
2025-08-28T13:30:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038082719_0:288:3023:1988_1920x0_80_0_0_24082379da95626e5f3347a0957c13ce.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Банк ВТБ профинансировал строительство нового комплекса в центре Москвы, он предоставил 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Комплекс A. Residence расположен в районе Замоскворечье. Архитектурную концепцию разработало бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры". В комплексе будут присутствовать 204 лота, а также подземный паркинг на 230 машино-мест. Он будет состоять из пяти корпусов переменной этажности, общая площадь – 32 тысячи квадратных метров. В пресс-службе также добавили, что разрешение на ввод объекта дал комитет государственного строительного надзора города Москвы. Документ подтверждает завершение всех фасадных работ, а также полное оснащение инженерными системами с проведением комплексных испытаний. "ВТБ последовательно развивает направление проектного финансирования недвижимости, включая премиальный сегмент", – отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин, его слова приводит пресс-служба банка.
https://ria.ru/20250814/maksimikha-2035219614.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038082719_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_e27cadd96eb630d6d473d6a799b2f17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
ВТБ выделил деньги на строительство нового комплекса в Москве
Банк ВТБ профинансировал строительство нового комплекса в центре Москвы
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Банк ВТБ профинансировал строительство нового комплекса в центре Москвы, он предоставил 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Комплекс A. Residence расположен в районе Замоскворечье. Архитектурную концепцию разработало бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры". В комплексе будут присутствовать 204 лота, а также подземный паркинг на 230 машино-мест. Он будет состоять из пяти корпусов переменной этажности, общая площадь – 32 тысячи квадратных метров.
В пресс-службе также добавили, что разрешение на ввод объекта дал комитет государственного строительного надзора города Москвы. Документ подтверждает завершение всех фасадных работ, а также полное оснащение инженерными системами с проведением комплексных испытаний.
"ВТБ последовательно развивает направление проектного финансирования недвижимости, включая премиальный сегмент", – отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин, его слова приводит пресс-служба банка.