Дроны ВСУ атаковали автомобили МЧС в Запорожской области
Дроны ВСУ атаковали автомобили МЧС в Запорожской области
2025-08-28T18:12:00+03:00
2025-08-28T18:12:00+03:00
2025-08-28T18:22:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали машины подразделения МЧС в Запорожской области, сотрудники не пострадали, сообщает региональное управление МЧС РФ в своем Telegram-канале."БПЛА ВСУ атаковали спасателей. К счастью, сотрудники МЧС России не пострадали", - говорится в сообщении.В частности, БПЛА атаковали машины подразделения спасателей во время противопожарных работ в Михайловском муниципальном округе.
