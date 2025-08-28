https://ria.ru/20250828/vsu-2038159377.html

Дроны ВСУ атаковали автомобили МЧС в Запорожской области

Дроны ВСУ атаковали автомобили МЧС в Запорожской области

Дроны ВСУ атаковали автомобили МЧС в Запорожской области

Беспилотники ВСУ атаковали машины подразделения МЧС в Запорожской области, сотрудники не пострадали, сообщает региональное управление МЧС РФ в своем... РИА Новости, 28.08.2025

запорожская область

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали машины подразделения МЧС в Запорожской области, сотрудники не пострадали, сообщает региональное управление МЧС РФ в своем Telegram-канале."БПЛА ВСУ атаковали спасателей. К счастью, сотрудники МЧС России не пострадали", - говорится в сообщении.В частности, БПЛА атаковали машины подразделения спасателей во время противопожарных работ в Михайловском муниципальном округе.

запорожская область

россия

Новости

