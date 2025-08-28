Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ атаковали автомобили МЧС в Запорожской области - РИА Новости, 28.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 28.08.2025 (обновлено: 18:22 28.08.2025)
Дроны ВСУ атаковали автомобили МЧС в Запорожской области
Дроны ВСУ атаковали автомобили МЧС в Запорожской области
Беспилотники ВСУ атаковали машины подразделения МЧС в Запорожской области, сотрудники не пострадали, сообщает региональное управление МЧС РФ в своем... РИА Новости, 28.08.2025
запорожская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали машины подразделения МЧС в Запорожской области, сотрудники не пострадали, сообщает региональное управление МЧС РФ в своем Telegram-канале."БПЛА ВСУ атаковали спасателей. К счастью, сотрудники МЧС России не пострадали", - говорится в сообщении.В частности, БПЛА атаковали машины подразделения спасателей во время противопожарных работ в Михайловском муниципальном округе.
запорожская область
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали машины подразделения МЧС в Запорожской области, сотрудники не пострадали, сообщает региональное управление МЧС РФ в своем Telegram-канале.
"БПЛА ВСУ атаковали спасателей. К счастью, сотрудники МЧС России не пострадали", - говорится в сообщении.
В частности, БПЛА атаковали машины подразделения спасателей во время противопожарных работ в Михайловском муниципальном округе.
