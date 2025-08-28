https://ria.ru/20250828/vorobev-2038154684.html

Глава Подмосковья поздравил Героя России Болилую с Днем военного медика

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг приехал в подмосковное Ступино, чтобы поздравить военного медика, Героя России Людмилу Болилую с... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг приехал в подмосковное Ступино, чтобы поздравить военного медика, Героя России Людмилу Болилую с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Двадцать восьмое августа – День военного медика. Буквально два дня назад мы были в госпитале Росгвардии, где поздравляли врачей, которые оказывают помощь нашим бойцам, имеют Ордена Мужества за спасение жизней. Хочу поздравить вас и в вашем лице всех наших замечательных, смелых, отчаянных медиков. Вы стали военным медиком, потому что тоже являетесь человеком отважным, в скорой помощи до этого работали. Вас уже многие знают, вот поднимаясь к вам по лестнице, встретили мужчину, который сказал, что здесь живет Людмила Болилая, и все её очень любят и ценят", - сказал Воробьев, чьи слова приводит пресс-служба. Болилая поделилась подробностями своего ранения, полученного 31 января. По ее словам, в 9 утра, находясь в блиндаже, она услышала два удара подряд, после чего, узнав о наличии раненых, взяла аптечку и направилась к пострадавшим. Увидев бойца с ампутированной рукой, который был дезориентирован, она оказала ему первую помощь, сделала укол и наложила повязку. "Сделала укол, наложила повязку и тут – второй прилет. Чтобы как-то обезопасить раненого, закрыла его собой, и получила осколки. Какие были мысли в тот момент? Вы знаете, я бы никогда не поехала в зону СВО, если бы у меня не было чёткого ощущения, что я вернусь. Может быть, это кому-то покажется странным, но я точно понимала - обязательно возвращусь домой и еще увижу своего ребенка. Я не хотела умирать. Это, наверное, и помогло выжить", - рассказала Болилая, чьи слова приводит пресс-служба. Военный врач живет с сыном Иваном, которому скоро исполнится 8 лет, Болилая перенесла несколько операций и сейчас проходит лечение в госпитале Вишневского. В январе 2025 года Болилая, находясь на командном пункте, ценой собственной жизни спасла жизнь солдата, закрыв его своим телом во время ракетно-артиллерийской атаки. За проявленные мужество и отвагу президент Владимир Путин вручил ей медаль "Золотая Звезда" Героя России. Болилая стала первой женщиной, удостоенной этой высокой награды за подвиги в ходе специальной военной операции.

