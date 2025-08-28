https://ria.ru/20250828/volontery-2038076174.html
28.08.2025

Волонтеры Алтая шьют для участников СВО маскировочные костюмы
БАРНАУЛ, 28 авг - РИА Новости. Волонтеры из Калманского района Алтайского края шьют для участников спецоперации маскировочные костюмы и постельное белье, они направили военным уже десятки тонн гуманитарной помощи, сообщают в региональном отделении "Народного фронта". "Десятки волонтеров Калманского района "СВОихНеБросаем" встали на защиту земляков в 2022 году - с тех пор неравнодушные 24/7 усердно плетут маскировочные сети, шьют кикиморы (максировочный костюм – ред.), постельное белье, формируют продуктовые работы и многое другое. За все время волонтеры направили десятки тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что большую поддержку оказывают и "Бобровские пчёлки" - волонтеры из села Бобровка. Они плетут маскировочные сети, передают бойцам белье и медикаменты.
