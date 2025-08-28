Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры Алтая шьют для участников СВО маскировочные костюмы - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:11 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/volontery-2038076174.html
Волонтеры Алтая шьют для участников СВО маскировочные костюмы
Волонтеры Алтая шьют для участников СВО маскировочные костюмы - РИА Новости, 28.08.2025
Волонтеры Алтая шьют для участников СВО маскировочные костюмы
Волонтеры из Калманского района Алтайского края шьют для участников спецоперации маскировочные костюмы и постельное белье, они направили военным уже десятки... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:11:00+03:00
2025-08-28T13:11:00+03:00
надежные люди
алтайский край
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146040_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_502aaeecabab14fc43c93b34542ca9f1.jpg
БАРНАУЛ, 28 авг - РИА Новости. Волонтеры из Калманского района Алтайского края шьют для участников спецоперации маскировочные костюмы и постельное белье, они направили военным уже десятки тонн гуманитарной помощи, сообщают в региональном отделении "Народного фронта". "Десятки волонтеров Калманского района "СВОихНеБросаем" встали на защиту земляков в 2022 году - с тех пор неравнодушные 24/7 усердно плетут маскировочные сети, шьют кикиморы (максировочный костюм – ред.), постельное белье, формируют продуктовые работы и многое другое. За все время волонтеры направили десятки тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что большую поддержку оказывают и "Бобровские пчёлки" - волонтеры из села Бобровка. Они плетут маскировочные сети, передают бойцам белье и медикаменты.
https://ria.ru/20250828/svo-2038070214.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146040_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_9cc763c16b4d525229036646f493d7f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, сво
Надежные люди, Алтайский край, СВО
Волонтеры Алтая шьют для участников СВО маскировочные костюмы

Волонтеры Алтая шьют для участников СВО маскировочные костюмы и постельное белье

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 28 авг - РИА Новости. Волонтеры из Калманского района Алтайского края шьют для участников спецоперации маскировочные костюмы и постельное белье, они направили военным уже десятки тонн гуманитарной помощи, сообщают в региональном отделении "Народного фронта".
"Десятки волонтеров Калманского района "СВОихНеБросаем" встали на защиту земляков в 2022 году - с тех пор неравнодушные 24/7 усердно плетут маскировочные сети, шьют кикиморы (максировочный костюм – ред.), постельное белье, формируют продуктовые работы и многое другое. За все время волонтеры направили десятки тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большую поддержку оказывают и "Бобровские пчёлки" - волонтеры из села Бобровка. Они плетут маскировочные сети, передают бойцам белье и медикаменты.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Семья из Алтайского края отправила участникам СВО коробки со сладостями
Вчера, 12:45
 
Надежные людиАлтайский крайСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала