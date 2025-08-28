https://ria.ru/20250828/volgograd-2038018122.html
В аэропорту Волгограда задерживаются семь рейсов
ВОЛГОГРАД, 28 авг - РИА Новости. Семь рейсов на прилет и вылет задерживаются, два отменены в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. В ночь на четверг Росавиация сообщала об ограничениях на прием и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда, сейчас ограничения сняты. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Волгограда на 9.30 мск, два рейса из Москвы и в Москву отменены, задерживаются два самолёта из Волгограда в столицу, также задерживается прилет четырех рейсов из Москвы и одного из Антальи.
