В аэропорту Волгограда задерживаются семь рейсов

В аэропорту Волгограда задерживаются семь рейсов - РИА Новости, 28.08.2025

В аэропорту Волгограда задерживаются семь рейсов

Семь рейсов на прилет и вылет задерживаются, два отменены в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T09:46:00+03:00

2025-08-28T09:46:00+03:00

2025-08-28T09:46:00+03:00

волгоград

москва

анталья (провинция)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ВОЛГОГРАД, 28 авг - РИА Новости. Семь рейсов на прилет и вылет задерживаются, два отменены в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. В ночь на четверг Росавиация сообщала об ограничениях на прием и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда, сейчас ограничения сняты. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Волгограда на 9.30 мск, два рейса из Москвы и в Москву отменены, задерживаются два самолёта из Волгограда в столицу, также задерживается прилет четырех рейсов из Москвы и одного из Антальи.

волгоград

москва

анталья (провинция)

