В аэропорту Волгограда задерживаются семь рейсов

09:46 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/volgograd-2038018122.html
волгоград
москва
анталья (провинция)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ВОЛГОГРАД, 28 авг - РИА Новости. Семь рейсов на прилет и вылет задерживаются, два отменены в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. В ночь на четверг Росавиация сообщала об ограничениях на прием и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда, сейчас ограничения сняты. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Волгограда на 9.30 мск, два рейса из Москвы и в Москву отменены, задерживаются два самолёта из Волгограда в столицу, также задерживается прилет четырех рейсов из Москвы и одного из Антальи.
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 28 авг - РИА Новости. Семь рейсов на прилет и вылет задерживаются, два отменены в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
В ночь на четверг Росавиация сообщала об ограничениях на прием и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда, сейчас ограничения сняты.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Волгограда на 9.30 мск, два рейса из Москвы и в Москву отменены, задерживаются два самолёта из Волгограда в столицу, также задерживается прилет четырех рейсов из Москвы и одного из Антальи.
В Самарской области задерживаются поезда из-за падения БПЛА
