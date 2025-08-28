https://ria.ru/20250828/voennye-2038029591.html

Российские военные поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области

Российские военные поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.08.2025

Российские военные поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области

Удар нанесен по месту расположения ВСУ в Сумской области, уничтожены более 30 украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T10:33:00+03:00

2025-08-28T10:33:00+03:00

2025-08-28T10:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg

ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Удар нанесен по месту расположения ВСУ в Сумской области, уничтожены более 30 украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Кролевец и Роменский район… Есть один подтвержденный прилет в место, где проживали военные ВСУ. Есть удары в посадки, которые координировались с местным сопротивлением. В результате ударов погибло более трех десятков военных", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность