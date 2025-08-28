https://ria.ru/20250828/voennye-2038029591.html
Российские военные поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области
Российские военные поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.08.2025
Российские военные поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области
Удар нанесен по месту расположения ВСУ в Сумской области, уничтожены более 30 украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Удар нанесен по месту расположения ВСУ в Сумской области, уничтожены более 30 украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Кролевец и Роменский район… Есть один подтвержденный прилет в место, где проживали военные ВСУ. Есть удары в посадки, которые координировались с местным сопротивлением. В результате ударов погибло более трех десятков военных", - сказал Лебедев.
сумская область
Российские военные поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области
