https://ria.ru/20250828/vks-2038009601.html
ВС России нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в ДНР
ВС России нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 28.08.2025
ВС России нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в ДНР
ВКС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T08:33:00+03:00
2025-08-28T08:33:00+03:00
2025-08-28T09:03:00+03:00
россия
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038010759_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1f88674daccf8b3e3449727d779f644.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны РФ в четверг. В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в промышленной зоне населенного пункта Красноармейск (Покровск - укр.) в ДНР был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений отдельной механизированной бригады (155-я) ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ. "По выявленной цели был нанесен авиаудар экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-250 с УМПК (управляемый модуль планирования и коррекции). Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение ПВД подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038010759_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_04c52d0d14716da8f5ce18fe3fc7e540.jpg
Удар авиабомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации ВСУ в Красноармейске ДНР
Российские войска авиабомбами ФАБ-250 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Красноармейске (ДНР), сообщили в Минобороны
2025-08-28T08:33
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
ВС России нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в ДНР
ВС России ударили бомбами ФАБ-250 по пункту дислокации ВСУ в ДНР