https://ria.ru/20250828/vks-2038009601.html

ВС России нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в ДНР

ВС России нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 28.08.2025

ВС России нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в ДНР

ВКС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T08:33:00+03:00

2025-08-28T08:33:00+03:00

2025-08-28T09:03:00+03:00

россия

донецкая народная республика

красноармейск

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038010759_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1f88674daccf8b3e3449727d779f644.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны РФ в четверг. В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в промышленной зоне населенного пункта Красноармейск (Покровск - укр.) в ДНР был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений отдельной механизированной бригады (155-я) ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ. "По выявленной цели был нанесен авиаудар экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-250 с УМПК (управляемый модуль планирования и коррекции). Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение ПВД подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар авиабомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации ВСУ в Красноармейске ДНР Российские войска авиабомбами ФАБ-250 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Красноармейске (ДНР), сообщили в Минобороны 2025-08-28T08:33 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии