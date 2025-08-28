Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в ДНР
08:33 28.08.2025 (обновлено: 09:03 28.08.2025)
ВС России нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в ДНР
ВС России нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 28.08.2025
ВС России нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в ДНР
ВКС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 28.08.2025
россия
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны РФ в четверг. В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в промышленной зоне населенного пункта Красноармейск (Покровск - укр.) в ДНР был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений отдельной механизированной бригады (155-я) ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ. "По выявленной цели был нанесен авиаудар экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-250 с УМПК (управляемый модуль планирования и коррекции). Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение ПВД подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.
россия
донецкая народная республика
красноармейск
2025
Удар авиабомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации ВСУ в Красноармейске ДНР
Российские войска авиабомбами ФАБ-250 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Красноармейске (ДНР), сообщили в Минобороны
россия, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
ВС России нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в ДНР

ВС России ударили бомбами ФАБ-250 по пункту дислокации ВСУ в ДНР

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны РФ в четверг.
В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в промышленной зоне населенного пункта Красноармейск (Покровск - укр.) в ДНР был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений отдельной механизированной бригады (155-я) ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ.
"По выявленной цели был нанесен авиаудар экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-250 с УМПК (управляемый модуль планирования и коррекции). Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение ПВД подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Россия
Донецкая Народная Республика
Красноармейск
Вооруженные силы Украины
Воздушно-космические силы России
 
 
