Кампания по вакцинации взрослых от гриппа стартовала в Подмосковье

Кампания по вакцинации взрослых от гриппа стартовала в Подмосковье - РИА Новости, 28.08.2025

Кампания по вакцинации взрослых от гриппа стартовала в Подмосковье

Вакцинация местных жителей от гриппа началась в Московской области. Для осуществления прививочной кампании поликлиники получили безопасные российские препараты... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T15:45:00+03:00

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вакцинация местных жителей от гриппа началась в Московской области. Для осуществления прививочной кампании поликлиники получили безопасные российские препараты "Совигрипп" и "Флю-М", сообщил 360.ru.По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – главы регионального минздрава Максима Забелина, в поликлиниках также можно сделать прививку детям."Важно помнить, что иммунопрофилактика – самый эффективный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений, поэтому вакцинацию особенно важно пройти людям с хроническими заболеваниями", – отметил министр.Для вакцинации от гриппа необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

