https://ria.ru/20250828/uroven-2037991431.html

В Красноярском крае оценили уровень загрязнения воды после аварии на Енисее

В Красноярском крае оценили уровень загрязнения воды после аварии на Енисее - РИА Новости, 28.08.2025

В Красноярском крае оценили уровень загрязнения воды после аварии на Енисее

Концентрация вредных веществ после аварии на реке Енисей в Красноярском крае, где теплоход ударился о дно на Казачинских порогах, превысила нормативы в 6,8... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T03:35:00+03:00

2025-08-28T03:35:00+03:00

2025-08-28T03:35:00+03:00

происшествия

красноярский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022080777_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_e44cd07b76adca3906f10e3d38f7f753.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Концентрация вредных веществ после аварии на реке Енисей в Красноярском крае, где теплоход ударился о дно на Казачинских порогах, превысила нормативы в 6,8 тысячи раз сразу после происшествия, но через месяц уровень загрязнения воды пришел в норму, сообщили РИА Новости в министерстве экологии края. Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство", получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. В июле минэкологии сообщало, что, согласно результатам проверки, всего в воду попало 79,3 тонны топлива. "По результатам химического анализа отобранных проб воды зафиксированы 15 случаев превышений предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, три случая высокого загрязнения нефтепродуктами в месте загрязнения и ниже места загрязнения. Анализ результатов…показал, что через 20 часов после аварии в месте загрязнения выявлены концентрации, превышающие ПДК, в 6853,08 раза, ниже места загрязнения фиксировались превышения в более чем в 40 раз", - рассказали в министерстве. После повторного разлива нефтепродуктов, по данным минэкологии края, ПДК стало превышать в 9,6 тысячи раз. Спустя месяц после аварии уровни загрязнений в воде вернулись в норму. Следы нефти были найдены и в почве – содержание нефтепродуктов превышало фоновое значение в 1,6-2,76 раза.

https://ria.ru/20250620/enisey-2024096478.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край