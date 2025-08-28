https://ria.ru/20250828/uroven-2037991431.html
В Красноярском крае оценили уровень загрязнения воды после аварии на Енисее
КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Концентрация вредных веществ после аварии на реке Енисей в Красноярском крае, где теплоход ударился о дно на Казачинских порогах, превысила нормативы в 6,8 тысячи раз сразу после происшествия, но через месяц уровень загрязнения воды пришел в норму, сообщили РИА Новости в министерстве экологии края. Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство", получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. В июле минэкологии сообщало, что, согласно результатам проверки, всего в воду попало 79,3 тонны топлива. "По результатам химического анализа отобранных проб воды зафиксированы 15 случаев превышений предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, три случая высокого загрязнения нефтепродуктами в месте загрязнения и ниже места загрязнения. Анализ результатов…показал, что через 20 часов после аварии в месте загрязнения выявлены концентрации, превышающие ПДК, в 6853,08 раза, ниже места загрязнения фиксировались превышения в более чем в 40 раз", - рассказали в министерстве. После повторного разлива нефтепродуктов, по данным минэкологии края, ПДК стало превышать в 9,6 тысячи раз. Спустя месяц после аварии уровни загрязнений в воде вернулись в норму. Следы нефти были найдены и в почве – содержание нефтепродуктов превышало фоновое значение в 1,6-2,76 раза.
