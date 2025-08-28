Рейтинг@Mail.ru
Ученый предрек Украине демографическую яму - РИА Новости, 28.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 28.08.2025
Ученый предрек Украине демографическую яму
Украине грозит демографическая яма из-за катастрофических потерь ВСУ на фронте и большого числа уезжающих с Украины мужчин в возрасте 18-22 лет, считает...
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украине грозит демографическая яма из-за катастрофических потерь ВСУ на фронте и большого числа уезжающих с Украины мужчин в возрасте 18-22 лет, считает директор по науке и развитию украинского института гражданского общества Анатолий Ткачук. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. "Те, кто ушел на фронт по мобилизации, не сбежал за границу, не спрятался дома, не имеют возможности даже получить отпуск для короткого отдыха, не говоря о длительной паузе в боях на основе ротации, потому что банально их некем заменить. Что у нас делает правительство? Оно позволяет покинуть Украину мужчинам 18-22 лет! Взгляните на половозрастную пирамиду 2022 года. Там хорошо видно, что эта категория и так по численности провалена. Если еще сбежит за границу часть этих молодых мужчин, мы будем иметь огромную демографическую яму. А через два-три года вообще не будет мобилизационного ресурса", - приводит слова Ткачука издание "Зеркало недели". Он также выразил мнение, что мужчины указанного возраста могли бы быстро получить квалификацию и изготавливать оружие, которого ВСУ катастрофически не хватает на фронте. Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала, остались в основном пожилые люди. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Как сообщал в декабре прошлого года экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. При этом, утверждал он, на октябрь 2024 года общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения составляет 18,7 миллиона человек. Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.
2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украине грозит демографическая яма из-за катастрофических потерь ВСУ на фронте и большого числа уезжающих с Украины мужчин в возрасте 18-22 лет, считает директор по науке и развитию украинского института гражданского общества Анатолий Ткачук.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
"Те, кто ушел на фронт по мобилизации, не сбежал за границу, не спрятался дома, не имеют возможности даже получить отпуск для короткого отдыха, не говоря о длительной паузе в боях на основе ротации, потому что банально их некем заменить. Что у нас делает правительство? Оно позволяет покинуть Украину мужчинам 18-22 лет! Взгляните на половозрастную пирамиду 2022 года. Там хорошо видно, что эта категория и так по численности провалена. Если еще сбежит за границу часть этих молодых мужчин, мы будем иметь огромную демографическую яму. А через два-три года вообще не будет мобилизационного ресурса", - приводит слова Ткачука издание "Зеркало недели".
Он также выразил мнение, что мужчины указанного возраста могли бы быстро получить квалификацию и изготавливать оружие, которого ВСУ катастрофически не хватает на фронте.
Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала, остались в основном пожилые люди. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Как сообщал в декабре прошлого года экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. При этом, утверждал он, на октябрь 2024 года общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения составляет 18,7 миллиона человек.
Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.
