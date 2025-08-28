https://ria.ru/20250828/ukraina-2038091743.html

В Черниговской области Украины прогремел взрыв

В Черниговской области Украины прогремел взрыв - РИА Новости, 28.08.2025

В Черниговской области Украины прогремел взрыв

Взрыв прогремел в четверг в Черниговской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T13:45:00+03:00

2025-08-28T13:45:00+03:00

2025-08-28T13:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

черниговская область

украина

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:113:1600:1013_1920x0_80_0_0_57eb6926db3ec0e13d520fea89e9516e.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Черниговской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. По данным на 13.35 мск, в Черниговской и соседней Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. "В Черниговской области слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Как отмечают журналисты, ранее воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара по региону, также в области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250828/kherson-2038042886.html

черниговская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черниговская область, украина, вооруженные силы украины, россия