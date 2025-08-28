https://ria.ru/20250828/ukraina-2038091743.html
В Черниговской области Украины прогремел взрыв
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Черниговской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. По данным на 13.35 мск, в Черниговской и соседней Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. "В Черниговской области слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Как отмечают журналисты, ранее воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара по региону, также в области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
