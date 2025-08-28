https://ria.ru/20250828/uitkoff-2038143111.html
На Западе обвинили Уиткоффа в нарушении протокола на встрече с Путиным
На Западе обвинили Уиткоффа в нарушении протокола на встрече с Путиным - РИА Новости, 28.08.2025
На Западе обвинили Уиткоффа в нарушении протокола на встрече с Путиным
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил протокол на встрече с Владимиром Путиным в Москве, пишет Reuters со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил протокол на встрече с Владимиром Путиным в Москве, пишет Reuters со ссылкой на источник."Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из Госдепартамента, и, таким образом, остался без записей точных предложений Путина", — говорится в публикации.Уиткофф 20 августа заявил, что провел в общей сложности примерно 25 часов в компании Путина и ряда высокопоставленных российских чиновников.После своего назначения на должность спецпосланника неоднократно посещал Россию в рамках украинского мирного процесса. Последний его визит состоялся 6 августа и предшествовал саммиту Путина и Трампа на Аляске.
