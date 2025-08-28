Рейтинг@Mail.ru
На Западе обвинили Уиткоффа в нарушении протокола на встрече с Путиным
17:05 28.08.2025
На Западе обвинили Уиткоффа в нарушении протокола на встрече с Путиным
На Западе обвинили Уиткоффа в нарушении протокола на встрече с Путиным
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил протокол на встрече с Владимиром Путиным в Москве, пишет Reuters со ссылкой на источник."Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из Госдепартамента, и, таким образом, остался без записей точных предложений Путина", — говорится в публикации.Уиткофф 20 августа заявил, что провел в общей сложности примерно 25 часов в компании Путина и ряда высокопоставленных российских чиновников.После своего назначения на должность спецпосланника неоднократно посещал Россию в рамках украинского мирного процесса. Последний его визит состоялся 6 августа и предшествовал саммиту Путина и Трампа на Аляске.
в мире, сша, москва, россия, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, США, Москва, Россия, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Государственный департамент США
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил протокол на встрече с Владимиром Путиным в Москве, пишет Reuters со ссылкой на источник.
"Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из Госдепартамента, и, таким образом, остался без записей точных предложений Путина", — говорится в публикации.
Уиткофф 20 августа заявил, что провел в общей сложности примерно 25 часов в компании Путина и ряда высокопоставленных российских чиновников.
После своего назначения на должность спецпосланника неоднократно посещал Россию в рамках украинского мирного процесса. Последний его визит состоялся 6 августа и предшествовал саммиту Путина и Трампа на Аляске.
