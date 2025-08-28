https://ria.ru/20250828/ufa-2038035995.html

В Уфе продолжают допрос владельцев опрокинувшегося батута

В Уфе продолжают допрос владельцев опрокинувшегося батута - РИА Новости, 28.08.2025

В Уфе продолжают допрос владельцев опрокинувшегося батута

Следователи продолжают допрашивать владельцев батута, при опрокидывании которого в Уфе серьезно пострадала девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T11:07:00+03:00

2025-08-28T11:07:00+03:00

2025-08-28T11:07:00+03:00

происшествия

россия

уфа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

УФА, 28 авг - РИА Новости. Следователи продолжают допрашивать владельцев батута, при опрокидывании которого в Уфе серьезно пострадала девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии. Ранее ГУМЧС РФ по Башкирии сообщало, что 27 августа на улице Летчиков на детской площадке во время сильного ветра опрокинулся надувной батут, пострадали двое детей. В минздраве региона уточняли, что трехлетняя девочка получила несколько царапин, тогда как пятилетнюю девочку госпитализировали в городскую больницу №17 в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре республики сообщали, что аттракцион был установлен несанкционированно. В пресс-службе СУСК РФ по региону РИА Новости сообщили, что владельцев аттракциона установили. "Они допрошены, допрос продолжается. Специалисты изучают документацию", - сказал собеседник. По данным региональной прокуратуры, надувной батут был установлен в день ЧП. Вечером в Уфе прошел ураганный ветер и ливень.

https://ria.ru/20250828/ufa-2038027054.html

https://ria.ru/20250827/ufa-2037949120.html

россия

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, уфа