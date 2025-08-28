Рейтинг@Mail.ru
В Уфе продолжают допрос владельцев опрокинувшегося батута
11:07 28.08.2025
В Уфе продолжают допрос владельцев опрокинувшегося батута
В Уфе продолжают допрос владельцев опрокинувшегося батута - РИА Новости, 28.08.2025
В Уфе продолжают допрос владельцев опрокинувшегося батута
Следователи продолжают допрашивать владельцев батута, при опрокидывании которого в Уфе серьезно пострадала девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ... РИА Новости, 28.08.2025
УФА, 28 авг - РИА Новости. Следователи продолжают допрашивать владельцев батута, при опрокидывании которого в Уфе серьезно пострадала девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии. Ранее ГУМЧС РФ по Башкирии сообщало, что 27 августа на улице Летчиков на детской площадке во время сильного ветра опрокинулся надувной батут, пострадали двое детей. В минздраве региона уточняли, что трехлетняя девочка получила несколько царапин, тогда как пятилетнюю девочку госпитализировали в городскую больницу №17 в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре республики сообщали, что аттракцион был установлен несанкционированно. В пресс-службе СУСК РФ по региону РИА Новости сообщили, что владельцев аттракциона установили. "Они допрошены, допрос продолжается. Специалисты изучают документацию", - сказал собеседник. По данным региональной прокуратуры, надувной батут был установлен в день ЧП. Вечером в Уфе прошел ураганный ветер и ливень.
В Уфе продолжают допрос владельцев опрокинувшегося батута

СК продолжает допрос владельцев опрокинувшегося в Уфе надувного батута

УФА, 28 авг - РИА Новости. Следователи продолжают допрашивать владельцев батута, при опрокидывании которого в Уфе серьезно пострадала девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии.
Ранее ГУМЧС РФ по Башкирии сообщало, что 27 августа на улице Летчиков на детской площадке во время сильного ветра опрокинулся надувной батут, пострадали двое детей. В минздраве региона уточняли, что трехлетняя девочка получила несколько царапин, тогда как пятилетнюю девочку госпитализировали в городскую больницу №17 в тяжелом состоянии.
Батут с детьми перевернулся в Уфе из-за сильного ветра - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Уфе рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при опрокидывании батута
Вчера, 10:27
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре республики сообщали, что аттракцион был установлен несанкционированно.
В пресс-службе СУСК РФ по региону РИА Новости сообщили, что владельцев аттракциона установили.
"Они допрошены, допрос продолжается. Специалисты изучают документацию", - сказал собеседник.
По данным региональной прокуратуры, надувной батут был установлен в день ЧП. Вечером в Уфе прошел ураганный ветер и ливень.
Момент опрокидывания батута с детьми - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Батут, опрокинувшийся от ветра в Уфе, был установлен незаконно
27 августа, 19:01
 
