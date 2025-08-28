Рейтинг@Mail.ru
В Уфе рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при опрокидывании батута
10:27 28.08.2025
В Уфе рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при опрокидывании батута
УФА, 28 авг - РИА Новости. Пятилетняя девочка, получившая тяжёлые травмы при опрокидывании батута в Уфе, остаётся в реанимации в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии. Ранее ГУМЧС РФ по Башкирии сообщало, что на улице Летчиков на детской площадке во время сильного ветра опрокинулся надувной батут с детьми. В результате пострадали двое детей, один из них госпитализирован. В минздраве региона уточняли, что трехлетняя девочка не пострадала, получила несколько царапин. Пятилетнюю девочку госпитализировали в городскую больницу № 17 в тяжелом состоянии. "У девочки стабильное состояние, она в реанимации", - сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре республики сообщали, что аттракцион был установлен несанкционированно.
В Уфе рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при опрокидывании батута

УФА, 28 авг - РИА Новости. Пятилетняя девочка, получившая тяжёлые травмы при опрокидывании батута в Уфе, остаётся в реанимации в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.
Ранее ГУМЧС РФ по Башкирии сообщало, что на улице Летчиков на детской площадке во время сильного ветра опрокинулся надувной батут с детьми. В результате пострадали двое детей, один из них госпитализирован. В минздраве региона уточняли, что трехлетняя девочка не пострадала, получила несколько царапин. Пятилетнюю девочку госпитализировали в городскую больницу № 17 в тяжелом состоянии.
"У девочки стабильное состояние, она в реанимации", - сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре республики сообщали, что аттракцион был установлен несанкционированно.
Батут, опрокинувшийся от ветра в Уфе, был установлен незаконно
27 августа, 19:01
 
