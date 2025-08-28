Белорусские связисты завершили подготовку к учениям "Запад-2025"

https://ria.ru/20250828/uchenie-2038139483.html
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Белорусские военные связисты завершили подготовку к совместным белорусско-российским учениям "Запад-2025", отработано взаимодействие с российскими коллегами, успешно опробована автоматизированная система управления войсками, сообщил начальник связи вооруженных сил — начальник управления связи генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Вадим Романив. Белорусские войска связи с 25 по 29 августа проводят оперативно-специальное учение. "Оперативно-специальное учение войск связи является заключительным этапом подготовки к нашему основному событию учебного года — учению "Запад-2025". Помимо того, что перед собой мы ставили задачу по организации и обеспечению связи, отрабатывались такие вопросы: управление войсками связи, системой связи Вооруженных сил, а также подготовки оперативного состава для управления войсками и оружием. В ходе данного учения успешно прошел апробацию программный продукт, который обеспечивает автоматизированную систему управления войсками. Закончились государственные испытания, и сейчас мы полностью апробировали данный продукт в условиях и масштабах реального времени", - приводит слова Романива пресс-служба белорусского министерства обороны. По его словам, одной из особенностей учения стало использование беспилотной авиации для расширения возможностей войск связи. "Сегодня это действительно необходимо: это вопросы, к примеру, ретрансляции радиосигнала с использованием беспилотных летательных аппаратов, где подвешивается соответствующий ретранслятор и в разы увеличивается дальность связи", - сказал начальник связи. Он сообщил, что отрабатывалось взаимодействие войск связи с войсками РЭБ и радиоэлектронной разведкой в режиме реального подавления, воздействия на систему связи. "Для того и проводятся такие учения, чтобы определить те направления, куда надо двигаться, чтобы противник в меньшей степени мог воздействовать на нашу систему. Определенный опыт мы получили. Подводя предварительные итоги, я могу сделать вывод, что войска связи с поставленными задачами справятся точно и в срок", - сказал Романив. Он сообщил также, что идентичные задачи ставятся на учении "Запад-2025", и уже отработано взаимодействие с российскими коллегами. "Все вопросы организации взаимодействия управления мы уже отработали с нашими российскими коллегами. У нас довольно-таки большая линейка средств и комплексов связи, и мы заранее закладывали на наших предприятиях, чтобы они "дружили" друг с другом, сопрягались и обеспечивали ту задачу, которая перед нами стоит. Проблем в этом нет, есть только различные способы организации этой связи", - сказал Романив.
