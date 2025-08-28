Рейтинг@Mail.ru
Фидан обсудил с Рубио "обязательства" по Украине, сообщил источник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 28.08.2025
Фидан обсудил с Рубио "обязательства" по Украине, сообщил источник
Фидан обсудил с Рубио "обязательства" по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 28.08.2025
Фидан обсудил с Рубио "обязательства" по Украине, сообщил источник
Глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию на Украине, заявил о готовности Турции выполнить "свои обязательства" в... РИА Новости, 28.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
хакан фидан
марко рубио
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
турция
АНКАРА, 28 авг - РИА Новости. Глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию на Украине, заявил о готовности Турции выполнить "свои обязательства" в процессе по установлению мира, сообщил РИА Новости источник в МИД республики. "Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (28 августа) телефонный разговор с министром иностранных дел США Марко Рубио. В ходе беседы были обсуждены усилия по установлению мира между Россией и Украиной. Министр Фидан заявил, что Турция готова выполнить свои обязательства в этом процессе", - сказал собеседник агентства. По информации источника, в ходе беседы также были обсуждены последние события в Газе и усилия по достижению перемирия. Фидан отметил, что гуманитарная ситуация должна быть улучшена в кратчайшие сроки, добавил собеседник агентства. На повестке дня также были события в Сирии и двусторонние вопросы, уточнил источник. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
украина
сша
турция
АНКАРА, 28 авг - РИА Новости. Глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию на Украине, заявил о готовности Турции выполнить "свои обязательства" в процессе по установлению мира, сообщил РИА Новости источник в МИД республики.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (28 августа) телефонный разговор с министром иностранных дел США Марко Рубио. В ходе беседы были обсуждены усилия по установлению мира между Россией и Украиной. Министр Фидан заявил, что Турция готова выполнить свои обязательства в этом процессе", - сказал собеседник агентства.
По информации источника, в ходе беседы также были обсуждены последние события в Газе и усилия по достижению перемирия. Фидан отметил, что гуманитарная ситуация должна быть улучшена в кратчайшие сроки, добавил собеседник агентства. На повестке дня также были события в Сирии и двусторонние вопросы, уточнил источник.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
