https://ria.ru/20250828/turtsiya-2038213225.html

Фидан обсудил с Рубио "обязательства" по Украине, сообщил источник

Фидан обсудил с Рубио "обязательства" по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 28.08.2025

Фидан обсудил с Рубио "обязательства" по Украине, сообщил источник

Глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию на Украине, заявил о готовности Турции выполнить "свои обязательства" в... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T23:46:00+03:00

2025-08-28T23:46:00+03:00

2025-08-28T23:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

хакан фидан

марко рубио

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019324094_0:176:3328:2048_1920x0_80_0_0_6f5fa5735b65f5f7fd5ed34e4fdf24dd.jpg

АНКАРА, 28 авг - РИА Новости. Глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию на Украине, заявил о готовности Турции выполнить "свои обязательства" в процессе по установлению мира, сообщил РИА Новости источник в МИД республики. "Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (28 августа) телефонный разговор с министром иностранных дел США Марко Рубио. В ходе беседы были обсуждены усилия по установлению мира между Россией и Украиной. Министр Фидан заявил, что Турция готова выполнить свои обязательства в этом процессе", - сказал собеседник агентства. По информации источника, в ходе беседы также были обсуждены последние события в Газе и усилия по достижению перемирия. Фидан отметил, что гуманитарная ситуация должна быть улучшена в кратчайшие сроки, добавил собеседник агентства. На повестке дня также были события в Сирии и двусторонние вопросы, уточнил источник. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

https://ria.ru/20250828/erdogan-2038113738.html

https://ria.ru/20250825/turtsija-2037389753.html

https://ria.ru/20250825/ukraina-2037358648.html

украина

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, хакан фидан, марко рубио, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, турция, мид турции, государственный департамент сша