Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 410 военнослужащих, немецкий танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Дорожное, Белицкое и Родинское ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сводке министерства.
