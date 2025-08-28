https://ria.ru/20250828/truboprovod-2038009224.html

В Амурской области рабочий погиб при испытаниях трубопровода на прочность

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 авг – РИА Новости. Рабочий Амурского газохимического комплекса в Свободном погиб при испытаниях на плотность и прочность технологического трубопровода, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Амурской области. "Следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в среду днём во время испытаний в трубопроводе под давлением произошел разрыв его проектного шва, что вызвало обвал грунта и падение полиэтиленовой трубы на работника одной из подрядных организаций. Пострадавший скончался на месте происшествия. Ведётся следствие, лицам, ответственным за безопасность при ведении строительных работ, будет дана правовая оценка, добавили в СУСК. Свободненская городская прокуратура также организовала проверку по факту происшествия на территории строительства Амурского газохимического комплекса. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.

