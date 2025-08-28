https://ria.ru/20250828/transport-2038107374.html
Правительство выделит средства на новый транспорт в Калининградской области
2025-08-28T14:53:00+03:00
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Правительство РФ выделит 500 миллионов рублей на обновление общественного транспорта в Калининградской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. В ходе заседания Мишустин подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам развития Калининградской области с учетом ее уникальной географии и логистики. По словам премьера, создание в регионе комфортной среды для жизни граждан – одно из тех направлений, которое требует соответствующих мер поддержки. "Чтобы обновить общественный транспорт в этом российском субъекте, правительство выделит полмиллиарда рублей на софинансирование закупки современных троллейбусов. Они будут приобретены на условиях финансового лизинга у одного из отечественных производителей", - сообщил Мишустин. Глава правительства отметил, что российская промышленность выпускает качественную и надежную технику в сфере общественного транспорта. "Она экологичная, малошумная, обладает, кстати, большой пассажирской вместимостью. Недавно смотрели такие экземпляры на "Иннопроме". Очень важно, чтобы была обеспечена и хорошая доступность поездок для родителей с детьми, с колясками, такое поручение давал нам глава государства. Все транспортные средства должны быть поставлены в Калининградскую область уже в текущем году. Это позволит расширить там маршрутные сети, сделать их, конечно, более удобными для жителей, для туристов", - добавил Мишустин. -0-
