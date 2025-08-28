Рейтинг@Mail.ru
Член совета управляющих ФРС подала в суд на Трампа
16:48 28.08.2025
Член совета управляющих ФРС подала в суд на Трампа
в мире
сша
дональд трамп
федеральная резервная система сша
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лиза Кук подала в суд на президента США Дональда Трампа на фоне попыток сместить ее с должности, согласно исковому документу, зарегистрированному в судебной базе данных. На данный момент полный текст иска недоступен. В понедельник Трамп отстранил Кук от должности, обвинив ее в "потенциально" преступном поведении. По его словам, у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения по ипотечным соглашениям. Кук, в свою очередь, отказалась покидать пост.
в мире, сша, дональд трамп, федеральная резервная система сша
В мире, США, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лиза Кук подала в суд на президента США Дональда Трампа на фоне попыток сместить ее с должности, согласно исковому документу, зарегистрированному в судебной базе данных.
На данный момент полный текст иска недоступен.
В понедельник Трамп отстранил Кук от должности, обвинив ее в "потенциально" преступном поведении. По его словам, у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения по ипотечным соглашениям. Кук, в свою очередь, отказалась покидать пост.
В мире, США, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
 
 
Заголовок открываемого материала