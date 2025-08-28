Рейтинг@Mail.ru
Трамп остался недоволен военным парадом в Вашингтоне, пишет WSJ - РИА Новости, 28.08.2025
12:24 28.08.2025
Трамп остался недоволен военным парадом в Вашингтоне, пишет WSJ
Трамп остался недоволен военным парадом в Вашингтоне, пишет WSJ - РИА Новости, 28.08.2025
Трамп остался недоволен военным парадом в Вашингтоне, пишет WSJ
Президент США Дональд Трамп остался недоволен июньским парадом в честь 250-летия американской армии в Вашингтоне, и военно-морские силы страны теперь планируют... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:24:00+03:00
2025-08-28T12:24:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остался недоволен июньским парадом в честь 250-летия американской армии в Вашингтоне, и военно-морские силы страны теперь планируют новый на эту осень, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц американской администрации. "Трамп заявил помощникам, что был разочарован парадом, и ВМС пытаются спланировать более масштабное празднество этой осенью", - пишет издание. Отмечается, что на новом параде ВМС рассчитывают произвести на Трампа впечатление показом морских судов. Военный парад, приуроченный к 250-летию основания армии США, прошел в Вашингтоне 14 июня с участием около 6600 военнослужащих, 150 единиц техники и 50 воздушных судов. Программа также включала музыкальные выступления, демонстрации военных навыков, соревнования по физической подготовке и грандиозный салют на Национальной аллее.
в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (штат)
В мире, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Трамп остался недоволен военным парадом в Вашингтоне, пишет WSJ

WSJ: Трамп остался недоволен парадом в честь 250-летия американской армии

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остался недоволен июньским парадом в честь 250-летия американской армии в Вашингтоне, и военно-морские силы страны теперь планируют новый на эту осень, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц американской администрации.
"Трамп заявил помощникам, что был разочарован парадом, и ВМС пытаются спланировать более масштабное празднество этой осенью", - пишет издание.
Отмечается, что на новом параде ВМС рассчитывают произвести на Трампа впечатление показом морских судов.
Военный парад, приуроченный к 250-летию основания армии США, прошел в Вашингтоне 14 июня с участием около 6600 военнослужащих, 150 единиц техники и 50 воздушных судов. Программа также включала музыкальные выступления, демонстрации военных навыков, соревнования по физической подготовке и грандиозный салют на Национальной аллее.
