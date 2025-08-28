https://ria.ru/20250828/tramp-2038061685.html

Трамп остался недоволен военным парадом в Вашингтоне, пишет WSJ

Трамп остался недоволен военным парадом в Вашингтоне, пишет WSJ

2025-08-28T12:24:00+03:00

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остался недоволен июньским парадом в честь 250-летия американской армии в Вашингтоне, и военно-морские силы страны теперь планируют новый на эту осень, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц американской администрации. "Трамп заявил помощникам, что был разочарован парадом, и ВМС пытаются спланировать более масштабное празднество этой осенью", - пишет издание. Отмечается, что на новом параде ВМС рассчитывают произвести на Трампа впечатление показом морских судов. Военный парад, приуроченный к 250-летию основания армии США, прошел в Вашингтоне 14 июня с участием около 6600 военнослужащих, 150 единиц техники и 50 воздушных судов. Программа также включала музыкальные выступления, демонстрации военных навыков, соревнования по физической подготовке и грандиозный салют на Национальной аллее.

