Трамп остался недоволен военным парадом в Вашингтоне, пишет WSJ

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остался недоволен июньским парадом в честь 250-летия американской армии в Вашингтоне, и военно-морские силы страны теперь планируют новый на эту осень, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц американской администрации. "Трамп заявил помощникам, что был разочарован парадом, и ВМС пытаются спланировать более масштабное празднество этой осенью", - пишет издание. Отмечается, что на новом параде ВМС рассчитывают произвести на Трампа впечатление показом морских судов. Военный парад, приуроченный к 250-летию основания армии США, прошел в Вашингтоне 14 июня с участием около 6600 военнослужащих, 150 единиц техники и 50 воздушных судов. Программа также включала музыкальные выступления, демонстрации военных навыков, соревнования по физической подготовке и грандиозный салют на Национальной аллее.
