Медорганизации Татарстана получили 140 новых автомобилей
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
22:10 28.08.2025
Медорганизации Татарстана получили 140 новых автомобилей
Медорганизации Татарстана получили 140 новых автомобилей - РИА Новости, 28.08.2025
Медорганизации Татарстана получили 140 новых автомобилей
Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в передаче медицинским организациям республики 100 автомобилей скорой медицинской помощи и 40 легковых... РИА Новости, 28.08.2025
республика татарстан
рустам минниханов
россия
республика татарстан (татарстан)
КАЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в передаче медицинским организациям республики 100 автомобилей скорой медицинской помощи и 40 легковых автомобилей, сообщает пресс-службы главы региона. "Медицинским организациям переданы 100 автомобилей скорой медицинской помощи Sollers Atlant и 40 легковых автомобилей Lada Aura. В церемонии передачи автомобилей принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что качественное здравоохранение - это качество жизни граждан", - говорится в сообщении. Глава Татарстана напомнил: в преддверии Дня республики (отмечается в Татарстане 30 августа - ред.) есть добрая традиция совершенствовать материально-техническую базу учреждений здравоохранения. "Система здравоохранения - это очень чувствительная отрасль для населения. Главное здесь - специалисты, врачи, но у вас должны быть инструменты, чтобы вы быстро, эффективно, качественно работали", - сказал Минниханов на церемонии передачи автомобилей. Он выразил уверенность, что новые автомобили сыграют важную роль в обеспечении быстрого и доступного медицинского обслуживания. Это очередная мера, призванная защитить жизнь и укрепить здоровье наших людей, отметил он. Кроме того, сегодня медицинским организациям Татарстана также были переданы 5 тысяч единиц компьютерной техники, произведенной компаний ICL и закупленной благотворительным фондом "Ак Барс Созидание". По данным минздрава Татарстана, за последние пять лет для государственных учреждений здравоохранения республики за счет различных источников финансирования было приобретено более 1 тысячи автомобилей для оказания медицинской помощи (кареты скорой помощи, легковые автомобили), 27 мобильных комплексов, в том числе пять мобильных поликлиник для проведения комплексного обследования жителей удаленных населенных пунктов и ведения приема узких специалистов, 22 комплекса для проведения флюорографии и маммографии. Согласно поручению главы Татарстана, в 2023-2026 годах в медицинские организации республики поставляются персональные компьютеры. Общий объем поставки за четыре года составит 20 тысяч единиц, в настоящее время поставлено уже 15 тысяч компьютеров на базе отечественной операционной системы Линукс, с предустановленной системой защиты для работы в медицинской информационной системе.
Медорганизации Татарстана получили 140 новых автомобилей

КАЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в передаче медицинским организациям республики 100 автомобилей скорой медицинской помощи и 40 легковых автомобилей, сообщает пресс-службы главы региона.
"Медицинским организациям переданы 100 автомобилей скорой медицинской помощи Sollers Atlant и 40 легковых автомобилей Lada Aura. В церемонии передачи автомобилей принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что качественное здравоохранение - это качество жизни граждан", - говорится в сообщении.
Глава Татарстана напомнил: в преддверии Дня республики (отмечается в Татарстане 30 августа - ред.) есть добрая традиция совершенствовать материально-техническую базу учреждений здравоохранения.
"Система здравоохранения - это очень чувствительная отрасль для населения. Главное здесь - специалисты, врачи, но у вас должны быть инструменты, чтобы вы быстро, эффективно, качественно работали", - сказал Минниханов на церемонии передачи автомобилей.
Он выразил уверенность, что новые автомобили сыграют важную роль в обеспечении быстрого и доступного медицинского обслуживания. Это очередная мера, призванная защитить жизнь и укрепить здоровье наших людей, отметил он.
Кроме того, сегодня медицинским организациям Татарстана также были переданы 5 тысяч единиц компьютерной техники, произведенной компаний ICL и закупленной благотворительным фондом "Ак Барс Созидание".
По данным минздрава Татарстана, за последние пять лет для государственных учреждений здравоохранения республики за счет различных источников финансирования было приобретено более 1 тысячи автомобилей для оказания медицинской помощи (кареты скорой помощи, легковые автомобили), 27 мобильных комплексов, в том числе пять мобильных поликлиник для проведения комплексного обследования жителей удаленных населенных пунктов и ведения приема узких специалистов, 22 комплекса для проведения флюорографии и маммографии.
Согласно поручению главы Татарстана, в 2023-2026 годах в медицинские организации республики поставляются персональные компьютеры. Общий объем поставки за четыре года составит 20 тысяч единиц, в настоящее время поставлено уже 15 тысяч компьютеров на базе отечественной операционной системы Линукс, с предустановленной системой защиты для работы в медицинской информационной системе.
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
