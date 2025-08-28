https://ria.ru/20250828/svyaz-2038122512.html

Вологжан приглашают выбрать населенные пункты, в которых проведут связь

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Жителей Вологодской области призывают принять участие в голосовании от Минцифры России, в рамках которого выбрать населенные пункты для установки связи и интернета в 2026 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Голосование запущено в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0". В нем участвуют все деревни и села с численностью населения от 100 до 1000 человек, где отсутствует доступ к сети. "Вологодская область стабильно входит в число лидеров по реализации проекта. Только в прошлом голосовании приняли участие более 32 тысяч жителей региона. В этот раз мы должны показать не менее достойный результат. Речь идет о создании доступной цифровой среды для каждого, в том числе в здравоохранении и образовании. Приглашаем всех вологжан сделать свой выбор. Территории, которые наберут наибольшее число голосов, обеспечим качественной связью и интернетом в будущем году", — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Голосование будет проходить до 9 ноября 2025 года включительно на портале Госуслуг. Принять участие в нем может каждый житель, достигший возраста 18 лет, зарегистрированный на территории региона и имеющий подтвержденную учетную запись. Те граждане, которые не имеют доступ к интернету, могут отправить заявление в Минцифры России через почтовое отделение по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Федеральный проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" реализуется в Вологодской области с 2021 года. За это время были установлены и введены в эксплуатацию 66 точек доступа 4G, а возможность пользоваться услугами сотовой связи получили более 12 тысяч человек. С 2025 года проект стал частью национальной программы "Экономика данных и цифровая трансформация".

