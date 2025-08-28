Рейтинг@Mail.ru
Вологжан приглашают выбрать населенные пункты, в которых проведут связь - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
16:02 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/svyaz-2038122512.html
Вологжан приглашают выбрать населенные пункты, в которых проведут связь
Вологжан приглашают выбрать населенные пункты, в которых проведут связь - РИА Новости, 28.08.2025
Вологжан приглашают выбрать населенные пункты, в которых проведут связь
Жителей Вологодской области призывают принять участие в голосовании от Минцифры России, в рамках которого выбрать населенные пункты для установки связи и... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T16:02:00+03:00
2025-08-28T16:02:00+03:00
вологодская область
вологодская область
россия
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Жителей Вологодской области призывают принять участие в голосовании от Минцифры России, в рамках которого выбрать населенные пункты для установки связи и интернета в 2026 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Голосование запущено в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0". В нем участвуют все деревни и села с численностью населения от 100 до 1000 человек, где отсутствует доступ к сети. "Вологодская область стабильно входит в число лидеров по реализации проекта. Только в прошлом голосовании приняли участие более 32 тысяч жителей региона. В этот раз мы должны показать не менее достойный результат. Речь идет о создании доступной цифровой среды для каждого, в том числе в здравоохранении и образовании. Приглашаем всех вологжан сделать свой выбор. Территории, которые наберут наибольшее число голосов, обеспечим качественной связью и интернетом в будущем году", — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Голосование будет проходить до 9 ноября 2025 года включительно на портале Госуслуг. Принять участие в нем может каждый житель, достигший возраста 18 лет, зарегистрированный на территории региона и имеющий подтвержденную учетную запись. Те граждане, которые не имеют доступ к интернету, могут отправить заявление в Минцифры России через почтовое отделение по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Федеральный проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" реализуется в Вологодской области с 2021 года. За это время были установлены и введены в эксплуатацию 66 точек доступа 4G, а возможность пользоваться услугами сотовой связи получили более 12 тысяч человек. С 2025 года проект стал частью национальной программы "Экономика данных и цифровая трансформация".
https://ria.ru/20250828/zavarin-2038106723.html
https://ria.ru/20250826/zavarin-2037701674.html
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_722:426:2669:1887_1920x0_80_0_0_429c17e9b7f540b920a7e8b597a539d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, россия, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов
Вологжан приглашают выбрать населенные пункты, в которых проведут связь

Вологжан приглашают выбрать населенные пункты, где проведут связь и интернет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина использует мобильный телефон
Мужчина использует мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мужчина использует мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Жителей Вологодской области призывают принять участие в голосовании от Минцифры России, в рамках которого выбрать населенные пункты для установки связи и интернета в 2026 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Голосование запущено в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0". В нем участвуют все деревни и села с численностью населения от 100 до 1000 человек, где отсутствует доступ к сети.
И.о. председателя регионального Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Заварин: Вологодская область присоединилась к общероссийскому проекту
Вчера, 14:50
"Вологодская область стабильно входит в число лидеров по реализации проекта. Только в прошлом голосовании приняли участие более 32 тысяч жителей региона. В этот раз мы должны показать не менее достойный результат. Речь идет о создании доступной цифровой среды для каждого, в том числе в здравоохранении и образовании. Приглашаем всех вологжан сделать свой выбор. Территории, которые наберут наибольшее число голосов, обеспечим качественной связью и интернетом в будущем году", — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Голосование будет проходить до 9 ноября 2025 года включительно на портале Госуслуг. Принять участие в нем может каждый житель, достигший возраста 18 лет, зарегистрированный на территории региона и имеющий подтвержденную учетную запись.
Те граждане, которые не имеют доступ к интернету, могут отправить заявление в Минцифры России через почтовое отделение по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2.
Федеральный проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" реализуется в Вологодской области с 2021 года. За это время были установлены и введены в эксплуатацию 66 точек доступа 4G, а возможность пользоваться услугами сотовой связи получили более 12 тысяч человек.
С 2025 года проект стал частью национальной программы "Экономика данных и цифровая трансформация".
И.о. председателя регионального Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Заварин вручил награды ЗСО Вологодской области педагогам региона
26 августа, 16:31
 
Вологодская областьВологодская областьРоссияГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала