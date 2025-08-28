Рейтинг@Mail.ru
Жилищная программа для участников СВО запущена в Татарстане - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
19:36 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/svo-2038179950.html
Жилищная программа для участников СВО запущена в Татарстане
Жилищная программа для участников СВО запущена в Татарстане - РИА Новости, 28.08.2025
Жилищная программа для участников СВО запущена в Татарстане
Жилищная программа для участников СВО и их семей, по которой квартиры предоставляются по соципотеке в приоритетном порядке, запущена в Татарстане по инициативе... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T19:36:00+03:00
2025-08-28T19:36:00+03:00
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151964/38/1519643852_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f959adacd3599614fa52fe3a5b3f65be.jpg
КАЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Жилищная программа для участников СВО и их семей, по которой квартиры предоставляются по соципотеке в приоритетном порядке, запущена в Татарстане по инициативе главы республики Рустама Минниханова, сообщает Государственный жилищный фонд при раисе (главе) Татарстана. "Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что поддержка участников СВО и их семей - важнейшее направление в работе. Именно по поручению раиса Республики Татарстан Госжилфонд разработал новую программу, позволяющую семьям участников СВО получить квартиры по социальной ипотеке в приоритетном порядке", - говорится в сообщении. Воспользоваться данным правом могут семьи участников СВО, призванных на военную службу из Татарстана по частичной мобилизации, заключивших контракты для участия в СВО в военных комиссариатах Татарстана, заключившие контракт в воинских частях, дислоцированных в республике. Семьи-претенденты на участие в программе должны нуждаться в улучшении жилищных условий (менее 18 квадратных метров на одного члена семьи), иметь доход не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи, быть прописанными в Татарстане. При этом ограничений по месту работы и возрасту нет. Для участия в программе семьям необходимо обратиться в исполком по месту регистрации. Данной программой могут воспользоваться и те соципотечники, которые встали на учет по другим программам. Квартиры предоставляются Госжилфондом в чистовой отделке. Социальная ипотека выдается Госжилфондом при раисе (главе) Татарстана сроком до 28,5 лет под 7% годовых, размер первоначального взноса составляет от 10% от стоимости квартиры. При рождении (усыновлении) ребенка после постановки на учет полагается безвозмездная субсидия в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка. Квартиры участники программы получают с ремонтом по принципу "заезжай и живи": в них уже установлена вся необходимая сантехника, счетчики, датчики. Стоимость квадратного метра квартиры с ремонтом намного ниже рыночной. Например, в ЖК "Салават Купере", построенном Госжилфондом для соципотечников, стоимость в новых домах стартует от 111,2 тысячи рублей, в то время как на рынке недвижимости города средняя цена уже превышает 200 тысяч рублей за квадратный метр.
https://ria.ru/20250827/tatarstan-2037963648.html
https://ria.ru/20250822/tatarstan-2036906056.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151964/38/1519643852_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84c3ede6b8c481237e52519a7601f6f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, сво
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, СВО
Жилищная программа для участников СВО запущена в Татарстане

Власти Татарстана запустили новую жилищную программу для участников СВО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДверь квартиры
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Дверь квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Жилищная программа для участников СВО и их семей, по которой квартиры предоставляются по соципотеке в приоритетном порядке, запущена в Татарстане по инициативе главы республики Рустама Минниханова, сообщает Государственный жилищный фонд при раисе (главе) Татарстана.
"Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что поддержка участников СВО и их семей - важнейшее направление в работе. Именно по поручению раиса Республики Татарстан Госжилфонд разработал новую программу, позволяющую семьям участников СВО получить квартиры по социальной ипотеке в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.
Беременная женщина держит результат УЗИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Беременные студентки-очницы в Татарстане получат выплату 100 тыс руб
27 августа, 20:12
Воспользоваться данным правом могут семьи участников СВО, призванных на военную службу из Татарстана по частичной мобилизации, заключивших контракты для участия в СВО в военных комиссариатах Татарстана, заключившие контракт в воинских частях, дислоцированных в республике.
Семьи-претенденты на участие в программе должны нуждаться в улучшении жилищных условий (менее 18 квадратных метров на одного члена семьи), иметь доход не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи, быть прописанными в Татарстане. При этом ограничений по месту работы и возрасту нет. Для участия в программе семьям необходимо обратиться в исполком по месту регистрации.
Данной программой могут воспользоваться и те соципотечники, которые встали на учет по другим программам. Квартиры предоставляются Госжилфондом в чистовой отделке.
Социальная ипотека выдается Госжилфондом при раисе (главе) Татарстана сроком до 28,5 лет под 7% годовых, размер первоначального взноса составляет от 10% от стоимости квартиры. При рождении (усыновлении) ребенка после постановки на учет полагается безвозмездная субсидия в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка. Квартиры участники программы получают с ремонтом по принципу "заезжай и живи": в них уже установлена вся необходимая сантехника, счетчики, датчики. Стоимость квадратного метра квартиры с ремонтом намного ниже рыночной. Например, в ЖК "Салават Купере", построенном Госжилфондом для соципотечников, стоимость в новых домах стартует от 111,2 тысячи рублей, в то время как на рынке недвижимости города средняя цена уже превышает 200 тысяч рублей за квадратный метр.
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Татарстане пройдет тур для участников СВО из российских регионов
22 августа, 09:23
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала