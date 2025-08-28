https://ria.ru/20250828/svo-2038179950.html

Жилищная программа для участников СВО запущена в Татарстане

КАЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Жилищная программа для участников СВО и их семей, по которой квартиры предоставляются по соципотеке в приоритетном порядке, запущена в Татарстане по инициативе главы республики Рустама Минниханова, сообщает Государственный жилищный фонд при раисе (главе) Татарстана. "Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что поддержка участников СВО и их семей - важнейшее направление в работе. Именно по поручению раиса Республики Татарстан Госжилфонд разработал новую программу, позволяющую семьям участников СВО получить квартиры по социальной ипотеке в приоритетном порядке", - говорится в сообщении. Воспользоваться данным правом могут семьи участников СВО, призванных на военную службу из Татарстана по частичной мобилизации, заключивших контракты для участия в СВО в военных комиссариатах Татарстана, заключившие контракт в воинских частях, дислоцированных в республике. Семьи-претенденты на участие в программе должны нуждаться в улучшении жилищных условий (менее 18 квадратных метров на одного члена семьи), иметь доход не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи, быть прописанными в Татарстане. При этом ограничений по месту работы и возрасту нет. Для участия в программе семьям необходимо обратиться в исполком по месту регистрации. Данной программой могут воспользоваться и те соципотечники, которые встали на учет по другим программам. Квартиры предоставляются Госжилфондом в чистовой отделке. Социальная ипотека выдается Госжилфондом при раисе (главе) Татарстана сроком до 28,5 лет под 7% годовых, размер первоначального взноса составляет от 10% от стоимости квартиры. При рождении (усыновлении) ребенка после постановки на учет полагается безвозмездная субсидия в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка. Квартиры участники программы получают с ремонтом по принципу "заезжай и живи": в них уже установлена вся необходимая сантехника, счетчики, датчики. Стоимость квадратного метра квартиры с ремонтом намного ниже рыночной. Например, в ЖК "Салават Купере", построенном Госжилфондом для соципотечников, стоимость в новых домах стартует от 111,2 тысячи рублей, в то время как на рынке недвижимости города средняя цена уже превышает 200 тысяч рублей за квадратный метр.

