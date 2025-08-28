https://ria.ru/20250828/svo-2038178029.html

Меры поддержки участников СВО и их семей расширяют в Архангельской области

Меры поддержки участников СВО и их семей расширяют в Архангельской области - РИА Новости, 28.08.2025

Меры поддержки участников СВО и их семей расширяют в Архангельской области

Депутаты Архангельского областного собрания поддержали законопроекты, расширяющие меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, в том числе

АРХАНГЕЛЬСК, 28 авг - РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания поддержали законопроекты, расширяющие меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, в том числе речь идет об освобождении от транспортного налога, льготном посещении музеев и театров, сообщила пресс-служба заксобрания. "Бойцам, их супругам, детям, родителям, в том числе в случае гибели участника СВО, предоставлено право бесплатного и льготного посещения государственных музеев, театров, концертов и культурно-массовых мероприятий Архангельской области", - говорится в сообщении. Для бойцов и их семей посещение государственных музеев области станет бесплатным на постоянной основе. Также для них будет предусмотрено льготное посещение платных спектаклей, концертов и других культурных мероприятий. Председатель областного собрания Екатерина Прокопьева отметила, что пожелания о предоставлении такой возможности для членов семьи были озвучены бойцами в ходе общения с главой региона на различных встречах и площадках I Форума ветеранов и волонтеров СВО. "Речь идет о посещении членами семьи участников СВО театров, музеев, а также различных мероприятий, проводимых областными учреждениями культуры. Порядок предоставления этой возможности, конечно, еще предстоит детально рассмотреть при принятии законопроекта во втором чтении. Сам порядок будет утвержден постановлением правительства Архангельской области после принятия областного закона", - рассказала Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Кроме того, в двух чтениях принят законопроект, направленный на поддержку семей, потерявших кормильца - ветерана боевых действий. Они будут освобождены от уплаты транспортного налога. Сейчас льгота предоставляется только самому ветерану и не передается по наследству. Документом предлагается передать право на льготу супругу или супруге (при условии, что они не вступили в повторный брак), несовершеннолетним детям, родителям ветерана. Льгота предоставит им право выбора: либо полностью освободить от налога одно транспортное средство мощностью до 160 л.с., либо получить налоговый вычет в размере 980 рублей от общей суммы налога на все автомобили семьи. Реализация законопроектов позволит усилить меры социальной поддержки граждан, выполняющих и выполнявших свой долг по защите Отечества, а их семей - в трудной жизненной ситуации. Некоторое время назад депутаты уже изменяли действующий закон для участников боевых действий и включили туда многодетные семьи, а также распространили эти нормы на всех участников СВО. "На встречах обсуждалось, что в случае гибели близкого человека, начиная с 2025 года, этой льготой смогут воспользоваться родители погибшего участника специальной военной операции, его несовершеннолетние дети (если на них оформлены автомобили), а также супруги, при условии что они не вступили в новый брак", – сказала Прокопьева.

архангельская область

