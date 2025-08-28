https://ria.ru/20250828/svo-2038064216.html

Единая Россия и фонд Ветераны СВО и КТО передали партию техники в зону СВО

Единая Россия и фонд Ветераны СВО и КТО передали партию техники в зону СВО - РИА Новости, 28.08.2025

Единая Россия и фонд Ветераны СВО и КТО передали партию техники в зону СВО

Партия "Единая Россия" и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали новую партию техники военнослужащим Центрального военного округа, сообщили в партии. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали новую партию техники военнослужащим Центрального военного округа, сообщили в партии. Передача 100 мотоциклов состоялась в Екатеринбурге. "По всей стране под флагом "Единой России" собрались патриотически настроенные силы - бизнес, граждане, которые прекрасно понимают: чтобы нам победить - необходимо объединиться. Важно, что это и символическая связь между тылом и фронтом. Наши ребята понимают, что в каждой точке страны за них переживают. Я благодарю фонд "Ветераны участников СВО и КТО". Помощь, которая отправляется в зону проведения специальной военной операции - это наша совместная работа. Будем дальше продолжать делать её, сколько это необходимо. Пожелаем бойцам удачи, а всем нам – победы!", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев, его слова приводятся в сообщении в Telegram-канале партии. В "Единой России" отметили, что помощь сформировали по заявкам участников спецоперации, так как маневренная и надежная техника востребована на передовой.

