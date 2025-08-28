https://ria.ru/20250828/svo-2038064216.html
Единая Россия и фонд Ветераны СВО и КТО передали партию техники в зону СВО
Единая Россия и фонд Ветераны СВО и КТО передали партию техники в зону СВО - РИА Новости, 28.08.2025
Единая Россия и фонд Ветераны СВО и КТО передали партию техники в зону СВО
Партия "Единая Россия" и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали новую партию техники военнослужащим Центрального военного округа, сообщили в партии. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:27:00+03:00
2025-08-28T12:27:00+03:00
2025-08-28T12:27:00+03:00
надежные люди
единая россия
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011989242_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_e6ede4033dda7241288c1c0689071fbd.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали новую партию техники военнослужащим Центрального военного округа, сообщили в партии. Передача 100 мотоциклов состоялась в Екатеринбурге. "По всей стране под флагом "Единой России" собрались патриотически настроенные силы - бизнес, граждане, которые прекрасно понимают: чтобы нам победить - необходимо объединиться. Важно, что это и символическая связь между тылом и фронтом. Наши ребята понимают, что в каждой точке страны за них переживают. Я благодарю фонд "Ветераны участников СВО и КТО". Помощь, которая отправляется в зону проведения специальной военной операции - это наша совместная работа. Будем дальше продолжать делать её, сколько это необходимо. Пожелаем бойцам удачи, а всем нам – победы!", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев, его слова приводятся в сообщении в Telegram-канале партии. В "Единой России" отметили, что помощь сформировали по заявкам участников спецоперации, так как маневренная и надежная техника востребована на передовой.
https://ria.ru/20250828/svo-2037905386.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011989242_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4ea397573f8de505e34bef5ccb72517d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, сво
Надежные люди, Единая Россия, СВО
Единая Россия и фонд Ветераны СВО и КТО передали партию техники в зону СВО
Единая Россия и фонд Ветераны СВО и КТО передали партию техники военнослужащим
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали новую партию техники военнослужащим Центрального военного округа, сообщили в партии.
Передача 100 мотоциклов состоялась в Екатеринбурге.
"По всей стране под флагом "Единой России" собрались патриотически настроенные силы - бизнес, граждане, которые прекрасно понимают: чтобы нам победить - необходимо объединиться. Важно, что это и символическая связь между тылом и фронтом. Наши ребята понимают, что в каждой точке страны за них переживают. Я благодарю фонд "Ветераны участников СВО и КТО". Помощь, которая отправляется в зону проведения специальной военной операции - это наша совместная работа. Будем дальше продолжать делать её, сколько это необходимо. Пожелаем бойцам удачи, а всем нам – победы!", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев, его слова приводятся в сообщении в Telegram-канале партии.
В "Единой России" отметили, что помощь сформировали по заявкам участников спецоперации, так как маневренная и надежная техника востребована на передовой.