ВСУ за сутки потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Востока"

2025-08-28T12:12:00+03:00

2025-08-28T12:12:00+03:00

2025-08-28T12:18:00+03:00

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 240 военнослужащих ВСУ и семь автомобилей, сообщило Минобороны РФ в четверг."Противник потерял до 240 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США", - говорится в сообщении.В министерстве обороны РФ добавили, что группировка "Восток" нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вороное Днепропетровской области, Камышеваха Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

2025

