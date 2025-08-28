https://ria.ru/20250828/svo-2038052752.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Богуславка и Боровская Андреевка в Харьковской области, Ставки и Кировск в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
