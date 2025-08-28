https://ria.ru/20250828/sud-2038122339.html

Арбитражный суд изучит спор об акциях "Петербургского нефтяного терминала"

2025-08-28T16:02:00+03:00

санкт-петербург

ленинградская область

россия

генеральная прокуратура рф

тринадцатый арбитражный апелляционный суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит кассационную жалобу Генеральной прокуратуры РФ на судебные решения, связанные с правами собственности на акции АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), 2 октября, следует из материалов дела. "Назначить рассмотрение кассационной жалобы в судебном заседании арбитражного суда на 2 октября 2025 года на 15 часов 10 минут", – сообщается в карточке дела. Согласно решению арбитражного суда Петербурга, в апреле по иску Генпрокуратуры был признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность Российской Федерации переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4 538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных. Как указывается в решении суда первой инстанции в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины - ред.) в стратегическом предприятии увеличилось до 4 538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ. Это решение оспорили компания АО "Петербургский нефтяной терминал", его иностранный акционер кипрская компания Tujunga Enterprises Ltd, один из ее конечных бенефициаров Михаил Скигин, а также председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева, отмечается в материалах дела. В результате, согласно материалам, в июле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, которое оставлено в силе в отношении признания ничтожной только одной из сделок. В результате в госсобственность переходит 1731 акция ПНТ, ранее принадлежавшая Tujunga. При этом компании возвращается часть акций (2807 бумаг) "Петербургского нефтяного терминала", переданных государству решением суда первой инстанции, уточняется в постановлении апелляционного суда. В апреле в ПНТ отмечали, что удовлетворение иска Генпрокуратуры избавляет компанию от иностранного контроля. В октябре АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом Tujunga и Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% его акций принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.

