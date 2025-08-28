Рейтинг@Mail.ru
Более 600 учеников пойдут 1 сентября в новую школу в подмосковном Ступине
Новости Подмосковья
 
15:33 28.08.2025
Более 600 учеников пойдут 1 сентября в новую школу в подмосковном Ступине
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Свыше 600 учеников пойдут 1 сентября в новую школу в Ступине, которую построили в соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Здание станет частью образовательного комплекса СОШ № 8. Губернатор региона Андрей Воробьев проверил готовность объекта и пообщался с учителями. "Можно построить красивую, просторную школу со всем необходимым оборудованием, но ключевое – это учителя. И русского языка, и математики - всех профилей. Для нас очень важно, чтобы каждое учреждение во главе с директором было единой командой, которая дает качественное образование. Поэтому я здесь, чтобы сказать, что мы вами очень дорожим", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что также ко Дню знаний по президентской программе капитально отремонтировали лицей № 2. Ввод нового трехэтажного учебного корпуса в квартале "Надежда" разгрузит лицей № 1, школы № 5 и № 8, что позволит ликвидировать вторую смену в округе. В здании разместятся 22 класса (7 – инженерной направленности), для школьников будут проводить занятия по компьютерному моделированию и робототехнике. Комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров разделен на два блока – для начальной и старшей школы, каждый с отдельным входом. Помимо учебных классов предусмотрены лаборатории, мастерские, актовый зал на 200 мест, 2 спортивных зала, а также библиотека, столовая на 250 человек и медицинский блок. Корпус полностью адаптирован для маломобильных людей. На территории оборудовали спортивную и детскую площадки. Жители смогут бесплатно тренироваться здесь в свободное от уроков время в рамках регионального проекта "Открытый стадион". В ходе встречи также обсудили и внедрение искусственного интеллекта в сфере образования. Учителя рассказали, что уже тестируют цифрового помощника от Сбера. "Наша задача – сэкономить время учителя, помочь справиться с большой нагрузкой, чтобы было меньше какой-то рутины. Рассчитываем, что искусственный интеллект в рамках проекта, который мы делаем со Сбером, будет хорошим помощником. Например, в подготовке к урокам, которая занимает продолжительное время", – заключил Воробьев. Новая школа в квартале "Надежда" построена по госпрограмме Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Также в 2026 году в округе обновят лицей №1, Малинскую школу имени П.М. Овсянкина, а также Большеалексеевский детский сад. К 1 сентября в Подмосковье откроется 26 новых и 57 обновленных школ. Это позволит создать 21,9 тысячи мест для учащихся, а также улучшить условия обучения для 42 тысяч школьников, отметили в пресс-службе.
московская область (подмосковье)
Более 600 учеников пойдут 1 сентября в новую школу в подмосковном Ступине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в новой школе в подмосковном Ступине
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в новой школе в подмосковном Ступине
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Свыше 600 учеников пойдут 1 сентября в новую школу в Ступине, которую построили в соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Здание станет частью образовательного комплекса СОШ № 8. Губернатор региона Андрей Воробьев проверил готовность объекта и пообщался с учителями.
"Можно построить красивую, просторную школу со всем необходимым оборудованием, но ключевое – это учителя. И русского языка, и математики - всех профилей. Для нас очень важно, чтобы каждое учреждение во главе с директором было единой командой, которая дает качественное образование. Поэтому я здесь, чтобы сказать, что мы вами очень дорожим", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что также ко Дню знаний по президентской программе капитально отремонтировали лицей № 2.
Ввод нового трехэтажного учебного корпуса в квартале "Надежда" разгрузит лицей № 1, школы № 5 и № 8, что позволит ликвидировать вторую смену в округе. В здании разместятся 22 класса (7 – инженерной направленности), для школьников будут проводить занятия по компьютерному моделированию и робототехнике.
Комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров разделен на два блока – для начальной и старшей школы, каждый с отдельным входом. Помимо учебных классов предусмотрены лаборатории, мастерские, актовый зал на 200 мест, 2 спортивных зала, а также библиотека, столовая на 250 человек и медицинский блок. Корпус полностью адаптирован для маломобильных людей. На территории оборудовали спортивную и детскую площадки. Жители смогут бесплатно тренироваться здесь в свободное от уроков время в рамках регионального проекта "Открытый стадион".
В ходе встречи также обсудили и внедрение искусственного интеллекта в сфере образования. Учителя рассказали, что уже тестируют цифрового помощника от Сбера.
"Наша задача – сэкономить время учителя, помочь справиться с большой нагрузкой, чтобы было меньше какой-то рутины. Рассчитываем, что искусственный интеллект в рамках проекта, который мы делаем со Сбером, будет хорошим помощником. Например, в подготовке к урокам, которая занимает продолжительное время", – заключил Воробьев.
Новая школа в квартале "Надежда" построена по госпрограмме Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры".
Также в 2026 году в округе обновят лицей №1, Малинскую школу имени П.М. Овсянкина, а также Большеалексеевский детский сад.
К 1 сентября в Подмосковье откроется 26 новых и 57 обновленных школ. Это позволит создать 21,9 тысячи мест для учащихся, а также улучшить условия обучения для 42 тысяч школьников, отметили в пресс-службе.
